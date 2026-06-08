В 2026 году в Анапе прогнозируется снижение ввода жилья на 10%

В Анапе в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 38,7 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах, сообщили изданию «Ведомости Юг» в управлении архитектуры и градостроительства городской администрации. Для сравнения, в 2025 году ввод МКД составил около 43 тыс. кв. м, что на 10% выше текущего прогноза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала 2026 года в городе выдано 14 разрешений на строительство многоквартирных домов против 17 годом ранее за аналогичный период. Основные площадки сосредоточены в районе улиц Аэродромной и Крылова, а также в хуторе Нижняя Гостагайка.

В сегменте индивидуального жилищного строительства с начала года введено 14,95 тыс. кв. м, тогда как по итогам 2025 года показатель составлял 48,97 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года в Краснодаре объем ввода многоквартирного жилья также существенно снизился: до 132,8 тыс. кв. м, что на 85% меньше показателя аналогичного периода 2025 года.

Вячеслав Рыжков