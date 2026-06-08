Перелет бизнес-классом в Сочи стоит 92 тысячи, а в Краснодар — 73 тысячи рублей

Средняя стоимость авиабилетов в Сочи за год практически не изменилась. В первом квартале 2026 года перелет в одну сторону в экономклассе обходился бизнес-туристам в среднем в 16 тыс. руб. (–2% год к году), в бизнес-классе — в 92 тыс. руб. (+1%). На рейсах в Краснодар средняя стоимость билета в одну сторону составила 17 тыс. руб. в экономклассе и 73 тыс. руб. в бизнес-классе. Такие данные «Ъ-Кубань» представили в пресс-службе компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

По информации экспертов, доля бизнес-класса на рейсах в Краснодар составила 5%, а в Сочи — 3% командировок. Глубина бронирования в двух городах отличается, что, по мнению аналитиков, указывает на разный профиль деловых поездок. Так, в столицу Кубани представители бизнеса чаще отправляются для решения оперативных задач: 44% авиабилетов на это направление оформлялось менее чем за неделю до поездки, за 21 день и ранее — 22%. В Сочи преобладают заранее запланированные командировки: за три недели до вылета и ранее было приобретено 52% билетов, менее чем за неделю — 23%.

В Сочи чаще всего отправлялись сотрудники FMCG-компаний: на них пришлось 25% перелетов бизнес-туристов. Доли сотрудников фармкомпаний и производителей медицинского оборудования, а также представителей IT- и телеком-компаний составили 12 и 9% соответственно. В Краснодаре лидировали ритейл-компании с долей 25%, на представителей FMCG-сектора пришлось 18% авиабилетов бизнес-туристов, на сотрудников нефтегазовой промышленности и энергетики — 12%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», после возобновления работы аэропорта Краснодар с долей в 3% вошел в десятку самых востребованных у бизнес-туристов направлений, обойдя Сочи. По данным «Аэроклуба», Геленджик, несмотря на возобновление работы аэропорта, не пользуется популярностью у деловых путешественников: на направление пришлось лишь 0,2% внутренних перелетов бизнес-туристов.

Управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова отметила, что кубанская столица является одним из ключевых центров деловой активности на юге России: здесь сосредоточены региональные офисы компаний, логистические узлы, производственные и торговые площадки. После возобновления работы аэропорта город вернулся в десятку наиболее востребованных направлений у бизнес-туристов.

Маргарита Синкевич