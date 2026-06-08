Поезда по направлению из Крыма на материк будут отправляться из Керчи

После ночной атаки БПЛА движение поездов по Крымской железной дороге было временно приостановлено, в связи с чем организована смешанная схема перевозки пассажиров с использованием железнодорожного и автобусного транспорта, сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

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Отмечается, что отправление поездов в направлении материковой части России из Крыма организовано через Керчь. Доставка пассажиров до узловой станции осуществляется автобусами с последующей пересадкой на поезда. Посадка организуется по мере прибытия транспорта и в соответствии с очередностью рейсов.

Часть пассажиров поезда №92 Севастополь—Москва, отправившегося 7 июня, уже направлена в Керчь. Аналогичный порядок перевозки предусмотрен для пассажиров поездов №174 Евпатория—Москва и №98 Симферополь—Москва, а также ряда других маршрутов, включая направления на Адлер, Минеральные Воды и Москву.

В обратном направлении пассажиров поездов, следовавших в Крым, доставляют автобусами до Симферополя и других станций назначения. В частности, организована перевозка пассажиров составов из Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также поезда Москва—Симферополь.

По состоянию на утро 8 июня фиксируются задержки ряда поездов как в направлении Крыма, так и из него — от нескольких до порядка десяти часов. Перевозчик отмечает, что время задержек может изменяться по мере поступления новой информации, а пассажиров информируют начальники поездов в пути.

В компании также сообщили о временной приостановке продажи билетов на часть рейсов, а возврат средств осуществляется без удержания комиссий. Пассажирам, находящимся в пути, рекомендовано обращаться к поездным бригадам и на горячую линию перевозчика.

Вячеслав Рыжков