Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 310 беспилотников
В ночь с 7 на 8 июня над регионами России силы ПВО ликвидировали 310 украинских БПЛА. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Беспилотники сбили над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, над Крымом, Московским регионом, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и другими регионами.
Ночью в результате атаки беспилотников в Новороссийске произошел пожар на перевалочном комплексе. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что к тушению возгорания привлекли 130 человек и 39 единиц техники.