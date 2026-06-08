Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 310 беспилотников

В ночь с 7 на 8 июня над регионами России силы ПВО ликвидировали 310 украинских БПЛА. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотники сбили над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, над Крымом, Московским регионом, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и другими регионами.

Ночью в результате атаки беспилотников в Новороссийске произошел пожар на перевалочном комплексе. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что к тушению возгорания привлекли 130 человек и 39 единиц техники.

София Моисеенко