Над Черным и Азовским морями за ночь уничтожили украинские беспилотники

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, в период с 20:00 до 08:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 310 беспилотников. Воздушные цели также ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым.

На фоне продолжающихся атак власти Краснодарского края напомнили жителям и гостям региона о действующих ограничениях, связанных с публикацией информации о последствиях применения беспилотников. В регионе сохраняется запрет на фото- и видеосъемку мест падения дронов, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Также запрещено распространять сведения о местах расположения военных объектов, объектов критической инфраструктуры и иную информацию, которая может представлять угрозу безопасности. Власти отмечают, что подобные ограничения направлены на защиту граждан и обеспечение безопасности стратегически важных объектов.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб.

Ранее региональные власти неоднократно призывали жителей соблюдать действующие ограничения и воздерживаться от публикации материалов, содержащих сведения о работе систем защиты, местах падения беспилотников, а также данные о военных и инфраструктурных объектах.

Мария Удовик