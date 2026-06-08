Суд взыскал с застройщика более 1 млрд рублей за ущерб природе Туапсинского района

Суд удовлетворил требования Росприроднадзора о возмещении экологического ущерба, причиненного в результате строительных работ в Туапсинском муниципальном округе. По итогам рассмотрения материалов дела застройщика обязали выплатить более 1 млрд руб., а также провести рекультивацию земельного участка, пострадавшего в результате нарушений природоохранного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нарушения специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили в 2024 году во время проверки строительных работ, которые проводились в водоохранной зоне Черного моря. В ходе обследования инспекторы зафиксировали факты негативного воздействия на окружающую среду, связанные с изменением ландшафта территории и обращением с отходами.

По данным ведомства, в процессе выполнения строительных работ нарушили естественный рельеф земельного участка. Кроме того, уничтожили плодородный слой почвы. Также инспекторы установили, что отходы производства и потребления размещали на береговой полосе и в акватории Черного моря, что стало основанием для проведения расчета причиненного ущерба.

После оценки последствий специалисты Росприроднадзора определили размер вреда окружающей среде в сумму, превышающую 1 млрд руб. Поскольку ущерб в добровольном порядке возмещен не был, материалы направили в суд.

Рассмотрев представленные доказательства, суд поддержал позицию надзорного ведомства. Помимо взыскания суммы ущерба, застройщика обязали провести рекультивацию земельного участка. Эти мероприятия направлены на восстановление нарушенного состояния территории и устранение последствий воздействия на окружающую среду.

В Росприроднадзоре отметили, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства на прибрежных территориях Черного моря продолжается. Ведомство проводит проверки и принимает меры в случаях выявления фактов причинения вреда окружающей среде.

Мария Удовик