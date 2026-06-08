Gloria Jeans намерена избавиться от последних производственных активов на Дону

Компания Gloria Jeans рассматривает возможность аренды или продажи своих последних крупных производственных объектов в Ростовской области. Основатель компании Владимир Мельников обратился за помощью к Минпромторгу в поисках инвесторов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо Минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В документе сообщается, что сеть Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске. В сопроводительном письме владелец компании Владимир Мельников обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой помочь в реализации этих объектов для их последующего использования в промышленных целях и создания новых рабочих мест.

Господин Мельников указывает, что на площадках, где планируется привлечение инвесторов, можно организовать полный цикл производства одежды. Согласно приложению к этому письму, общая площадь данных помещений составляет 148,6 тыс. кв. м. В дополнение к производственным мощностям в Новошахтинске и Шахтах, рассматриваются объекты фабрики в Миллерово, а также склад, распределительный центр, общежитие и пустующее здание в Зверево, которое уже сдано в аренду.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что АО «Корпорация «Глория Джинс» (Ростов-на-Дону) отправило три заявки на регистрацию новых торговых марок, предназначенных для производства парфюмерии, ароматических масел, солей для ванн и других косметических продуктов. В перечень вошли туалетная вода, духи, лаки для волос, эфирные масла, мыло, одеколоны и косметические средства для детей под брендами Gloria Living, home by Gloria jeans и Gloria Glow.