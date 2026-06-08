На чужое плечо

Gloria Jeans хочет сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки в Ростовской области. Для поиска инвесторов основатель компании Владимир Мельников попросил содействия у Минпромторга. Часть конкурентов одежного ритейлера пока не заинтересовалась предложением из-за проблем в модной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось направленное участникам рынка одежного ритейла письмо Минпромторга с информацией о том, что сеть Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске. К письму приложено обращение владельца Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой оказать содействие в реализации двух площадок «для возможного размещения на них промышленных производств и создания новых рабочих мест».

В своем обращении господин Мельников указывает, что на площадках, для которых ищут инвесторов, можно шить одежду по полному циклу. Согласно приложению к письму, общая площадь помещений составляет 148,6 тыс. кв. м. Помимо производств в Новошахтинске и Шахтах речь идет об объектах фабрики в Миллерово, а также о складе и распределительном центре, общежитии и пустом здании в Зверево, сданном в аренду.

В Минпромторге отказались от комментариев. В Gloria Jeans на запрос “Ъ” не ответили.

Gloria Jeans создана в 1988 году Владимиром Мельниковым. Основные юрлица сети — АО «Корпорация "Глория Джинс"» и АО «Глория Джинс». Обеими структурами владеет ООО «ВВМ Инвестментс», принадлежащее, в свою очередь, Фонду имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, учрежденному Владимиром Мельниковым. По итогам 2025 года совокупная выручка АО «Корпорация "Глория Джинс"» и АО «Глория Джинс» сократилась на 7%, до 80 млрд руб., чистая прибыль — вполовину, до 950 млн руб. К началу 2025 года у сети насчитывалось менее 600 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане.

Gloria Jeans распродает производственные площадки с 2024 года. Как пишет в обращении к Минпромторгу Владимир Мельников, сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды, но три из них ранее пришлось продать «из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства». То есть распродаваемые сейчас площадки — последние крупные производственные активы Gloria Jeans в России.

Владимир Мельников, основатель Gloria Jeans, в июле 2017 года: «У меня есть мечта, о которой Иисус Христос сказал: "Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Тогда будешь иметь сокровища на небесах"».

Как сообщало ростовское издание «Город N», на продаже фабрик в Ростовской, Волгоградской областях, а также в Кабардино-Балкарии Gloria Jeans заработала совокупно 400 млн руб. Известно, что инвестором бывших предприятий компании в Гуково и Зверево Ростовской области стал производитель спецодежды ООО «Булава», входящее в концерн «Калашников».

К письму, направленному Минпромторгом участникам рынка, приложен список рассылки. В нем 44 компании, прежде всего крупные предприятия легкой промышленности и одежные ритейлеры — «Твое», «Спортмастер», «Розтех», Elis, Familia, Finn Flare и другие. Есть в списке и компания «Триада-ТКО», которая владеет долей в «Булаве». Там на запрос “Ъ” не ответили.

Один из получателей, обозначенных в приложении, подтвердил получение письма, добавив, что у компании нет интереса к активам. Гендиректор Finn Flare Ксения Рясова отметила, что письмо в компании пока не видели, но сети такие площадки тоже не нужны.

В списке рассылки есть и три крупнейших маркетплейса — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

В Wildberries заявили, что не видели письма. В «Яндекс Маркете» от комментариев отказались. В Ozon не ответили на запрос “Ъ”. Один из собеседников “Ъ” на рынке не исключает, что слухи о продаже бизнеса Gloria Jeans маркетплейсу Wildberries, циркулировавшие в первых числах июня в Telegram-каналах, могли возникнуть как раз из-за письма Минпромторга. Тогда в Wildberries факт переговоров опровергали и отмечали, что этот бизнес группе неинтересен.

Опрошенные “Ъ” участники рынка из числа получателей письма сомневаются, что Gloria Jeans при текущей ситуации на рынке удастся найти покупателей на две свои последние фабрики. Как следует из данных Fashion Consulting Croup, в 2025 году натуральные продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 8–10% (см. “Ъ” от 23 апреля).

Виктория Колганова