Краснодарский край лидирует по уровню спроса на агрономов в 2026 году

Краснодарский край по итогам первого полугодия 2026 года стал лидером среди российских регионов по спросу на агрономов. Как следует из исследования рекрутинговой платформы hh.ru, на регион приходится 11% всех вакансий для специалистов этой профессии, открытых в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего к началу лета работодатели разместили в России около 3,9 тыс. предложений для агрономов. Среди регионов Южного федерального округа после Краснодарского края по числу вакансий следуют Ростовская и Волгоградская области, на которые приходится по 3% от общероссийского объема.

По данным аналитиков, на Кубани сохраняется умеренный уровень конкуренции среди агрономов — 5,1 резюме на одну вакансию. Для сравнения, средний показатель по региональному рынку труда в мае составил 10,4 резюме на одно предложение о работе. В агропромышленном комплексе Южного федерального округа уровень конкуренции оценивается в восемь резюме на вакансию.

Медианная заработная плата, предлагаемая агрономам в Краснодарском крае, достигла 100 тыс. руб. Это немного превышает ожидания соискателей, которые в среднем рассчитывают на доход в размере 99,6 тыс. руб. Вместе с тем по уровню зарплатных предложений регион уступает ряду субъектов ЮФО. Так, в Волгоградской и Астраханской областях работодатели готовы платить агрономам в среднем по 120 тыс. руб., в Ростовской области — 105 тыс. руб.

Как отмечает директор hh.ru в регионах Марина Качанова, наиболее востребованными профессиональными компетенциями для агрономов остаются знания в области растениеводства, проведения полевых работ, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, защиты растений, агрохимии и почвоведения. Среди деловых навыков работодатели чаще всего указывают организацию производственных процессов, ведение отчетности, производственное планирование и управление персоналом.

Вячеслав Рыжков