Главные новости к утру 8 июня

Правящая партия Армении «Гражданский договор» набрала 51,71% голосов на парламентских выборах после подсчета 50% голосов. 8727026

Беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Погиб помощник машиниста, машинист ранен. Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили, пассажиров эвакуировали.

Иран запустил ракеты по Израилю, заявил ЦАХАЛ. Все удары были отражены, заявило ведомство. Позже Армия Израиля нанесла ответные удары по иранским военным объектам.

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам после обмена ударами между Ираном и Израилем.

В московских аэропортах Жуковский и Домодедово ввели ограничения на полеты.

По итогам первого квартала микрофинансовые организации показали рост портфеля займов почти на 5% при сокращении объема выдачи, на 6,4%.

Gloria Jeans хочет сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки в Ростовской области. Для поиска инвесторов основатель компании Владимир Мельников попросил содействия у Минпромторга.

Застройщик элитного проекта на Ленинском проспекте в центре Москвы, связанный с девелопером MR Group, привлек в проект партнера — Stone. Участие второго может быть формальным: для получения льготы по смене вида разрешенного использования участка, предполагают источники “Ъ”.

Франция сможет размещать войска на Кипре после подписания соглашения о статусе вооруженных сил 8 июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в кипрском правительстве.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на южном побережье Филиппин. Один человек погиб, четыре пострадали. Региональный центр предупреждения о цунами объявил тревогу. О риске цунами также сообщили в Индонезии и Японии.