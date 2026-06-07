Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам. Накануне иранская сторона запустила ракеты по Израилю. По словам американского лидера, эта атака осложнит текущие дипломатические усилия.

«Мы очень близки. Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе. И теперь это происходит. …Вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку»,— сказал господин Трамп в разговоре с Fox News.

Американский президент также раскритиковал удары Израиля по Бейруту, заявив, что он «недоволен этим».