Иран ударил ракетами по Израилю

Иран запустил ракеты по Израилю, заявил ЦАХАЛ. Военно-воздушные силы Израиля отражают атаку, следует из заявления израильской армии Telegram-канале. В северной части страны звучат сирены, сообщает The Times of Israel. Атака Ирана стала ответом на удары Израиля по Ливану.

Из-за ракетных обстрелов по всему Израилю отменены занятия в школах, пишет The Times of Israel. Запрещены массовые мероприятия более чем с 200 участниками на открытом воздухе и 500 — в помещении.

7 июня Израиль нанес удар по южным пригородам Бейрута в ответ на ракетный обстрел северной части Израиля со стороны шиитского движения «Хезболла». Власти Ирана пообещали ответить на удары Израиля по Ливану. В Пентагоне сообщали Axios, что американские войска на Ближнем Востоке готовы к обороне на случай, если Иран возобновит атаки.