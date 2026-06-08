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ЦАХАЛ заявил об ударах по военным объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам в Иране, сообщило ведомство в Telegram.

«Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам …в западной и центральной частях Ирана. Подробности будут опубликованы позднее»,— указано в сообщении.

7 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на израильские удары по Бейруту. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам, а Израиль — отложить ответные удары. Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отложить ответ на иранскую атаку.

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