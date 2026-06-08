Камень в новый огород

Застройщик элитного проекта на Ленинском проспекте в центре Москвы, связанный с девелопером MR Group, привлек в проект партнера — Stone. Не исключено, что участие второго будет формальным: для получения льготы по смене вида разрешенного использования участка, предполагают источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Головная компания Stone — АО «Стоунхедж» — 2 июня получила 51% в ООО «СЗ "ЛП Холдинг"», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля ООО «Лесная Капитал» снизилась с 100% до 49%. По информации источника “Ъ” на рынке недвижимости, на балансе «ЛП Холдинга» находится участок на Ленинском проспекте, 11 в центре Москвы, где согласовано строительство элитного дома на 10,2 тыс. кв. м, из которых 4,9 тыс. кв. м — продаваемая жилая площадь. В Stone и ООО «Лесная Капитал» не ответили на запрос “Ъ”.

Учредителями ООО «Лесная Капитал» выступают Юлия Чепрасова с долей 31%, Роман Воробьев (29%), Алексей Мосин (19%), Сергей Золотницкий (16%), Вера Бондаренко (5%). Собеседники “Ъ” на рынке недвижимости связывают госпожу Чепрасову с девелопером MR Group, где не ответили на запрос “Ъ”.

У Stone, по собственным данным, в стадии строительства находится более 1 млн кв. м, включая офисные площади. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства жилья составляет 120 тыс. кв. м. По данным СПАРК, акционерами АО «Стоунхедж» Stone выступают Максим Гейзер и Артем Санфиров.

Вероятно, Stone, как девелопер офисов, вошла в проект строительства элитного жилья на Ленинском проспекте формально — это потребовалось для получения льготы по смене вида разрешенного строительства жилья за участие в проектах строительства коммерческих площадей, не исключает источник “Ъ” на рынке недвижимости. По его словам, «Лесная Капитал» оставит фактический контроль и управление в своих руках. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин также не исключает, что речь идет именно о партнерской реализации механизма строительства мест приложения труда, а не о классической покупке проекта.

Партнер Ricci Петр Виноградов, в свою очередь, полагает, что Stone договорилась о приобретении проекта по схеме, в рамках которой второй партнер сохранит участие в нем в качестве fee-девелопера. Stone заинтересована в дальнейшем расширении портфеля жилых проектов, чтобы диверсифицировать риски на рынке офисов, полагает управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин.

По оценке господина Халина, доля Stone в проекте на Ленинском проспекте может стоить 0,7–0,8 млрд руб. Господин Виноградов оценивает стоимость проекта в 1,8–2,3 млрд руб. Исходя из этого, цена доли Stone может составлять 0,9–1,15 млрд руб. Тимур Рывкин оценивает инвестиции в проект в 2,6–3 млрд руб.

Покупатели остыли к покупке элитной недвижимости. По подсчетам «Intermark Городская недвижимость», в январе—мае в этом сегменте новостроек Москвы заключено 800 сделок, что на 36% меньше год к году. Некоторые покупатели, ранее выбирающие дорогие новостройки, переориентировалась на сегмент элитной вторичной недвижимости, поясняет Дмитрий Халин.

В то же время конкуренция среди застройщиков в сегменте заметно усиливается. По данным Nikoliers, в январе—мае в Москве было выведено десять новых элитных проектов суммарной проектной площадью 128,8 тыс. кв. м, что уже превышает результаты всего 2025 года. На этом фоне объем предложения в свободной продаже в июне вырос на 45% год к году, до 5,2 тыс. квартир, согласно «Intermark Городская недвижимость».

Дарья Андрианова