Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Филиппин

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на южном побережье Филиппин 8 июня. Региональный центр предупреждения о цунами объявил тревогу, сообщает AFP.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 35 км у острова Минданао. После землетрясения произошло три афтершока магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил в уведомлении, что волны цунами возможны в течение трех часов вдоль побережий Филиппин, Индонезии, Палау, Тайваня и Папуа — Новой Гвинеи.