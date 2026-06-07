В Севастополе бензин можно приобрести по QR-коду

В Севастополе 20 литров бензина можно будет приобрести, получив раз в семь дней QR-код. На первом этапе работы сервис запущен только на сети заправок «ТЭС», сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Он уточнил, что QR-код выдается для конкретного автомобиля. Получить его можно через бот в «Максе». Использовать код нужно в период с 09:00 до 21:00, так как в другое время суток АЗС «ТЭС» работать не будут. Код будет активен до его использования, включая следующий день с момента его получения.

«После того, как вы заправились и погасили QR-код, следующий QR-код для указанного вами автомобиля сервис позволит сгенерировать только через 7 календарных дней. Эта мера призвана обеспечить равный доступ к топливу максимальному количеству людей, а также избежать спекуляций, очередей и излишней суеты на заправках»,— пояснил Михаил Развожаев.

Сервис разработан департаментом цифрового развития совместно с IT-специалистами. Цель системы учета и продажи топлива на городских заправках — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей.

Михаил Развожаев также сообщил, что заправиться по талонам завтра не получится. Сделать это смогут только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Маргарита Синкевич