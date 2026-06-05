Главное в третий день ПМЭФ-2026 для регионов Черноземья

Подошел к концу третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Регионы Черноземья с начала работы форума заявили десятки соглашений на общую сумму 176,1 млрд руб. Впрочем, часть областей пока не раскрыли масштабы инвестиций в свои проекты, либо вовсе не объявляли об инвестсоглашениях, сосредоточившись на выступлениях на секциях и договорах с общественными организациями. Итоги третьего дня работы ПМЭФ-2026 — в подборке «Ъ-Черноземье».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Воронежская область

Воронежские власти за три дня работы ПМЭФ-2026 пока публично не объявляли о подписании инвестиционных соглашений. Сегодня, 5 июня, правительство региона заключило договоренность с общественной организацией «Деловая Россия», направленное на улучшение условий ведения бизнеса в регионе до 2030 года.

Также на третий день форума к делегации от Воронежской области присоединился губернатор Александр Гусев, выступив на сессии «Деловая репутация», посвященной ЭКГ-рейтингу. Кроме того, воронежская делегация встретилась на полях форума с иранскими партнерами и выразила готовность расширять экспорт продукции АПК в страну.

Белгородская область

Власти Белгородской области не принимают в этом году участие в ПМЭФ.

Липецкая область

Правительство Липецкой области за три дня работы на ПМЭФ заключило десятки соглашений на общую сумму 94 млрд руб. В частности, власти договорились о строительстве нового индустриального парка в регионе и расширении ООО «Липецкий силикатный завод». Первое соглашение липецкие власти заключили с компанией «СЗ Приоритет». Договоренность с «Липецким силикатным заводом» предусматривает комплексную модернизацию производства газобетонных блоков. Совокупный объем вложений в оба проекта оценивается в 12,2 млрд руб.

Еще одно соглашение предполагает строительство фабрики мороженого за 1,6 млрд руб. в липецкой ОЭЗ. Также елецкий «Гидропровод» планирует модернизировать производство за 600 млн руб.

Кроме того, Липецкая область договорилась с ООО «Зонт Хотел Групп» о создании сети отелей в регионе за 500 млн руб. Реализация проекта запланирована до 2030 года и предполагает создание 150 новых рабочих мест. Позднее стало известно, что в ОЭЗ «Липецк» до 2029 года появится еще один резидент — завод по изготовлению комплектующих для медицинских игл. Инвестиции в проект составят 547 млн руб.

Курская область

Делегация Курской области за три дня работы на форуме заключила как минимум 15 соглашений на общую сумму не менее 68 млрд руб. Так, губернатор Александр Хинштейн договорился с госкорпорацией ВЭБ.РФ о создании комплекса по обращению с ТКО за 16,8 млрд руб. Уточняется, что на объекте будет создано не менее 450 рабочих мест к 2030 году.

Кроме того, сегодня глава региона подписал план к соглашению с Витебской областью Республики Беларусь об укреплении сотрудничества. О партнерстве Курская область также договорилась и с Калужской областью.

Орловская область

Власти Орловской области до сих пор не раскрывали объем инвестиций в проекты, соглашения о которых были подписаны на ПМЭФ. Губернатор Андрей Клычков, как и курский глава, отчитался в своем канале в Max о встрече с представителями белорусской Витебской области. Также регион подписал соглашение с «Российским экспортным центром», которое, в частности предполагает продвижение национальных товаров.

Тамбовская область

Тамбовские власти к третьему дню работы ПМЭФ подписали инвестсоглашений на как минимум 14,1 млрд руб. Самым крупным из них сегодня стал проект корпорации «Малком», предполагающий строительство в Тамбовской области завода глубокой переработки зерновых. Объем инвестиций — 10,5 млрд руб.

Также стало известно, что совладелец воронежского ООО «СМУ-90», известного господрядами в облцентре и в области, Вардан Агаронян построит в пригородном Тамбовском округе логистический склад Ozon за 920 млн руб. Соответствующее соглашение подписало подконтрольное ему ООО «Натали-Плюс» с властями региона.

Кроме того, правительство Тамбовской области подписало договор с «Первой строительной компанией» о создании туристического кластера «ЭКОгород» в южной части Тамбова. Инвестиции и детали проекта не раскрываются.

Егор Якимов