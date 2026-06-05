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Оперштаб опроверг информацию о химической атаке на Туапсинский округ

В социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация о химической атаке на Туапсинский муниципальный округ с последующим движением облака в сторону Геленджика, тогда как на самом деле в округе объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Аналогичные звонки поступают и в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Это — фейк»,— заявили в оперативном штаб Краснодарского края.

Сейчас в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки, о чем ранее сообщали оперативный штаб региона и пресс-служба администрации муниципалитета. Как отмечают в оперативных службах края, угрозы химической атаки нет.

Алина Зорина

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