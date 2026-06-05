Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 6–7 июня
4 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых семейная драма «День рождения» с Уиллемом Дефо в главной роли и освежающая летняя комедия «Беспечный возраст». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
День рождения
- Режиссер: Мигель Анхель Хименес
- В ролях: Уиллем Дефо, Виктория Кармен Сонн, Эмма Суарес, Джо Коул, Христос Стерьоглу, Антонис Циоциопулос
- Жанр: драма / Греция, Испания, Великобритания, Нидерланды / 103 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «Так убедительно сыграть такую роль за гранью всякого правдоподобия вряд ли было кому по силам, кроме 70-летнего Уиллема Дефо. Мускулистое экорше, воплощенная "пляска смерти", уродливый красавец с оскалом черепа и больными глазами. Дорогого стоит его одинокое сиртаки, которое он начинает в каком-то безвоздушном пространстве, выходя затем на поляну перед презираемыми им гостями. В этом танце слились все лучшие роли Дефо».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Монстр и остров».
Беспечный возраст
- Режиссер: Сэм Хэйес
- В ролях: Одесса Эзайон, Мэйсон Гудинг, Майкл Влэмис, Тайлер Альварес, Франческа Ноэль, Ариэль Уинтер
- Жанр: комедия / США / 99 мин.
- Слоган: «Слишком жарко, чтобы спать»
- В прокате: с 4 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Мотив несостоятельности конвенциональных представлений об успехе в "Беспечном возрасте"… тоже присутствует. Но подан он с присущим юности оптимизмом. Взрослая жизнь со всеми ее проблемами когда-нибудь обязательно начнется, но еще не сегодня, а пока можно утопить все свои печали в чужом бассейне».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бассейный образ жизни».
Закулисье реальности
- Режиссер: Кейн Парсонс
- В ролях: Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл, Эван Джогиа
- Жанр: ужасы / США / 110 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «...метания героев по подвалам, этажам и коридорам тянутся, кажется, бесконечно, и ничего интересного в них не появляется. Что делает рекордные заработки фильма более поражающими воображение, чем показанные в нем загадочные пространства».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В комнате с желтым потолком».
Преступление на третьем этаже
- Режиссер: Реми Безансон
- В ролях: Жиль Леллуш, Летиция Каста, Гийом Гальенн, Изабель Эме Гонсалес-Сола, Дженна Кнафо, Катаюн Латиф
- Жанр: драма, комедия / Франция / 104 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Франсуа пишет захватывающие детективы, но его реальная жизнь скучна и однообразна. Его жена Колетт мечтает об остроте чувств, показывая студентам хичкоковский кинематограф. Но всё меняется, когда Коллет начинает подозревать соседа в убийстве жены. Размеренная жизнь пары летит кувырком, а их выдохшиеся отношения внезапно оживают».
Момо
- Режиссер: Кристиан Диттер
- В ролях: Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми, Дженнифер Эмейка Петтерссон, Клас Банг, Лора Хэддок, Мартин Фриман
- Жанр: фэнтези, семейный / Германия / 91 мин.
- В прокате: с 4 июня
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром — она может вдохновлять людей и пробуждать в них всё самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в её городе появились странные "серые господа", которые учат эффективно тратить своё время. Вот только люди от этого становятся всё более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью они растрачивают свои жизни. Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость».
Майкл
- Режиссер: Антуан Фукуа
- В ролях: Джаафар Джексон, Джулиано Вальди, Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кейлин Даррел Джонс
- Жанр: биография / США, Великобритания / 130 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «…все это похоже на хоррор об ожившем мертвеце, явившемся с того света то ли забрать души фанатов, то ли наказать усомнившихся в его чистоте и непорочности. В Майкле, каким он показан в фильме, как и во всем "Майкле", выхолощенном продюсерами, нет ничего живого».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Возвращение короля».
Пропасть
- Режиссер: Алексей Ионов
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов
- Жанр: триллер / Россия / 82 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Любовь втроем" на стропах имела бы смысл, если бы кто-то из мальчиков оказался плохишом и попытался свести счеты с соперником: хоть какой-нибудь психологический саспенс. Но нет: плохих тут нет. И спор идет только о том, кто, Саша или Артем, пожертвует собой ради спасения Даши. Не все ли равно, если разница между ними чисто декоративна: один кудрявый, другой коротко стриженный».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Где Даша не пропадала».
Мечтать не вредно
- Режиссер: Антони Марсьяно
- В ролях: Жан-Паскаль Зади, Рафаэль Кенар, Джош Касобон, Магали Лангре, Габриэль Кабальеро, Дэйв Кэмпбелл
- Жанр: комедия, спорт / Франция / 121 мин.
- Слоган: «Никто не верил — а они это сделали»
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в "Мечтать не вредно" хватает романтики, только связанной не с любовными отношениями, а с верой в свое дело и в человека, с которым ты его делаешь, даже когда вам приходится годами ночевать в клоповниках и годами ездить на проржавевшем "Форде". А лимузины потом приложатся».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Баскетбольные на всю голову».
Обитель зла: Мутация
- Режиссер: Нэнси Леопарди
- В ролях: Саманта Кокрэйн, Сидни Тейлор, Давид Дастмалчян, Эшли Грин, Тайлер Лоуренс Грэй, Алекс Видов
- Жанр: триллер, фантастика / США / 91 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Посовещавшись и решив, что надо же Элли с кем-то в жизни видеться, родители приплачивают Брук за общение с дочуркой, чем провоцируют цепную реакцию катастроф. Никогда не отвратительных, порой забавных, но в целом скучных. Ни тебе напугаться всласть, ни преисполниться праведным пролетарским гневом против миллиардеров».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «А была ли девочка?».
Убийственная вечеринка
- Режиссер: Антони Кордье
- В ролях: Лоран Лафитт, Элоди Буше, Рамзи Бедиа, Лор Калами, Сами Уталбали, Ноэ Абита
- Жанр: комедия / Франция, Бельгия / 95 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «По приглашению подружки молодой юрист Мехди решает провести лето на роскошной вилле её родственников. Но внезапно между членами семьи и смотрителями особняка вспыхивает конфликт. Мехди убеждён, что сможет переломить ситуацию и примирить враждующих, но его действия только всё усугубляют, а ситуация окончательно выходит из-под контроля».