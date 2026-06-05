В комнате с желтым потолком

На российские экран вышел хоррор «Закулисье реальности» (Backrooms) — режиссерский дебют 20-летнего Кейна Парсонса, выпущенный в прокат студией А24. Картина юного самородка с YouTube за первые десять дней мирового проката заработала более $141 млн, что стало абсолютным рекордом для этой студии. Посмотрев фильм, Юлия Шагельман решительно не поняла причину такого успеха, но считает, что сам этот феномен заслуживает внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Закулисье реальности» режиссера Кейна Парсонса

Фото: Вольга Кадр из фильма «Закулисье реальности» режиссера Кейна Парсонса

Фото: Вольга

В 1990-е путь многих подающих надежды режиссеров в большое кино шел через рекламные ролики и музыкальные видеоклипы. Можно вспомнить Дэвида Финчера, до «Бойцовского клуба» (1999) снимавшего клипы для Мадонны, Джорджа Майкла и Aerosmith; Тони Скотта, не брезговавшего рекламой и на пике своей карьеры, Мишеля Гондри, Спайка Джонза и других. Теперь же путевкой в голливудскую жизнь для вундеркиндов с камерой стал YouTube.

Стартовал этот тренд в 2023 году, когда все та же студия А24 взяла под крыло братьев-близнецов Дэнни и Майкла Филиппу, прославившихся киноманским YouTube-каналом RackaRacka с аудиторией почти 7 млн подписчиков.

Их дебют «Два, три, демон, приди!» (Talk to Me) собрал неплохую для независимого фильма кассу — чуть больше $92 млн. Успех закрепила следующая картина «Верни ее из мертвых» (2025), а сейчас братья работают над сиквелом своего первого хита.

Следующим успешным транзитом из интернета в Голливуд стала идущая сейчас в кинотеатрах «Обсессия» Карри Баркера, создателя канала that’s a bad idea, который он вел со своим другом Купером Томлисоном. На сегодняшний день фильм заработал в мировом прокате более $166 млн, и это не предел.

Все эти ребята для своих дебютов выбирают именно жанр хоррора — не ромкомы же снимать парням в возрасте 20+. Кроме того, ужастики дешевы: бюджет «Два, три, демон, приди!» $4,5 млн, «Обсессии» и вовсе $1 млн, что по голливудским меркам копейки. И даже покупая эти фильмы для проката за семизначные суммы, студии быстро их отбивают.

На дебют Кейна Парсонса А24 выделила уже вполне приличные $10 млн, двух актеров-номинантов на «Оскар» — Чиветеля Эджиофора и Ренате Реинсве, а также опытного сценариста Уилла Судика. В основу фильма легла популярная крипипаста — по сути, это аналог страшилок, которые старшее поколение пересказывало друг другу в пионерских (или, если угодно, бойскаутских) лагерях после отбоя.

История про загадочные пространства, параллельные нашему миру, зародилась на форуме 4chan в 2019 году, оттуда перекочевала в другие уголки интернета и породила целый фандом, без устали обсуждающий пограничные миры — а началом всего стала фотография пустого коридора с желтыми обоями.

Парсонс в 2022 году выложил на YouTube короткометражку в стиле «найденных пленок», имитирующую съемку видеооператора, попавшего в тот самый коридор и преследуемого загадочным монстром. Одно видео превратилось в популярный веб-сериал, а теперь — в фильм.

Снятых трясущейся камерой пустых комнат для двухчасовой ленты все-таки недостаточно, она снабжена подобием сюжета. Кларк (Эджиофор) держит мебельный магазин, продающий уродливые диваны и комоды. Жена от него ушла, забрав дом, бизнес прогорает, и свои горести он несет психологу Мэри (Реинсве), у которой, как положено современной киногероине, есть своя травма — две трети фильма авторы на нее усиленно намекают, а открывают ближе к финалу.

Однажды ночью Кларк обнаруживает, что через стену его магазина можно попасть… ну да, в пустую комнату с желтыми стенами. Для исследования этого феномена он привлекает свою единственную сотрудницу Кэт (Лукита Максвелл) и ее бойфренда Бобби (Финн Беннет) с видеокамерой. Они начинают регулярно наведываться в параллельную реальность, пока это не заканчивается весьма неудачно для молодой парочки. Испуганный Кларк бежит к Мэри, но она его рассказам, естественно, не верит и даже раздумывает, не пора ли вызывать санитаров.

Однако, когда Кларк вдруг пропадает, Мэри спускается в подвал магазина сама и убеждается, что все это правда. Она проникает сквозь стену в пограничное пространство и находит там — сюрприз! — воплощения психологических травм — собственных и Кларка.

Представлены они в виде иллюстраций из учебника психологии для самых маленьких и совсем не пугают, как ни стараются таращить глаза и раззявливать рты актеры, ранее, вроде бы, не замеченные в настолько плохой игре. Последующие метания героев по подвалам, этажам и коридорам тянутся, кажется, бесконечно, и ничего интересного в них не появляется. Что делает рекордные заработки фильма более поражающими воображение, чем показанные в нем загадочные пространства.