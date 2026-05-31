Бассейный образ жизни

В прокат выходит трагикомедия взросления «Беспечный возраст» (Pools) — полнометражный режиссерский дебют Сэма Хэйеса, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто в 2025 году. Рассказывает Юлия Шагельман.

Изображая молодежное купальное веселье, режиссер погружает зрителя и в молодежные проблемы

Фото: «U Films»

На первый взгляд, «Беспечный возраст», действие которого разворачивается необыкновенно жарким чикагским летом, напоминает комедии о беззаботной студенческой жизни, так популярные в 2000-х: например, «Король вечеринок» (2002), «Нас приняли!» (2006) или даже пятую часть «Американского пирога» (2006). Во всех этих фильмах вечеринок и попоек было больше, чем учебы, а главной проблемой персонажей, раз уж вопрос с лишением девственности был закрыт еще в школьных комедиях, становилось изготовление фальшивых документов, чтобы купить алкоголь.

Главную героиню «Беспечного возраста» Кеннеди (Одесса Эзайон) образцовой студенткой тоже не назовешь. В старших классах она была отличницей и в колледж поступила по стипендии, но теперь накопила столько прогулов, что ей грозит отчисление. После очередной воспитательной беседы куратор миссис Льюис (Сюзанн Крайер) дает ей еще один самый распоследний шанс: если она завтра явится на утренний семинар, ее не отчислят. Кеннеди обещает прийти, но решает до того хорошенько отметить свой «последний день свободы».

Для этого она собирает группу поддержки из застрявших в колледже на лето студентов. В нее входят тупой качок Рид (Мейсон Гудинг), ботан Блейк (Тайлер Альварес), который надеется, что вечеринка поможет ему крепче подружиться с Кеннеди, а может, не только подружиться, а также Делейни (Ариэль Уинтер) и Шейн (Франческа Ноэль) — у первой когда-то что-то было с Ридом, а вторая надеется, что у нее с ним еще что-то будет.

Идея Кеннеди — вечеринка у бассейна. Естественно, не своего — откуда взяться своему бассейну в Чикаго у иногородних студентов.

Стащив из магазина корзину с мерзавчиками шведского полынного ликера Malort (это вклад Рида, которому, как самому старшему, поручили достать выпивку), компания является в буржуазную субурбию, застроенную особняками, перелезает через заборы, перепрыгивает через живые изгороди и плюхается в чужие бассейны. Из парочки их прогоняет проснувшийся хозяин или собака, но на третий раз им везет: владельцы особняка, где сломался кондиционер, решили пересидеть жару в городской квартире. Так что в распоряжении наших героев оказываются и бассейн, и сам особняк с, кажется, неиссякаемым запасом шампанского.

От такого фильма зритель ждет веселых молодежных приключений, смешных столкновений с недовольными взрослыми, может быть, парочки легко разрешимых любовных драм. И все это в «Беспечном возрасте» есть, особенно в его первой половине.

Но затем из подсвеченных голубых вод бассейна в полный рост поднимается то, без чего не может обойтись ни один современный фильм: Травма.

Оказывается, и проблемы Кеннеди с учебой, и ее склонность к отчаянному веселью — это побочные эффекты проживания еще совсем свежей потери. А тупой качок Рид на самом деле не тупой, а тоже имеет в анамнезе личную драму, связанную с травмой вполне физической, и теперь у него туман в голове и депрессия. Остальным участникам веселой компании, правда, своих травм не досталось, но хватит и этих.

Впрочем, молодому режиссеру (он же сценарист) Хэйесу смена регистра с разухабистого на меланхолический вполне удается. Еще в первой, веселой, половине фильма присутствует легкая минорная нота — возможно, из-за того, что само путешествие по чужим бассейнам напоминает фильм Фрэнка Перри «Пловец» (1968), основанный на одноименном рассказе Джона Чивера о смерти американской мечты. А во вторую, элегическую, комедийное настроение возвращается с появлением на пороге особняка уволенного мастера по починке кондиционеров (Майкл Влэмис), явившегося отомстить его хозяевам.

Мотив несостоятельности конвенциональных представлений об успехе в «Беспечном возрасте», как и в «Пловце», тоже присутствует. Но подан он с присущим юности оптимизмом. Взрослая жизнь со всеми ее проблемами когда-нибудь обязательно начнется, но еще не сегодня, а пока можно утопить все свои печали в чужом бассейне.