Главные новости за 4 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Технологическое присоединение к сетям нового стадиона воронежского «Факела» на Студенческой обойдется в 520,4 млн руб. Строительство пройдет в рамках концессии за счет концессионера, ввод объектов запланирован на июль 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный райсуд Воронежа приостановил рассмотрение уголовного дела бывшего завкафедрой стоматологии ВГМУ Андрея Сущенко, обвинявшегося в получении взяток на 3,7 млн руб., в связи с заключением им контракта на участие в СВО. Фигурант находился под домашним арестом и признавал вину.

Белгородский облсуд смягчил приговор московскому предпринимателю Леониду Осипову, осужденному за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество, исключив дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности. Основное наказание осталось прежним — 4,5 года колонии и штраф 25,2 млн руб. Сам предприниматель настаивает на отсутствии состава преступления и считает, что его действия были направлены на защиту бизнеса от махинаций партнеров.

Губернатор Александр Хинштейн заявил, что свободная экономическая зона в девяти приграничных районах Курской области «ожидаемых результатов не приносит», и намерен добиваться ее распространения на весь регион. По словам главы региона, в проработке находятся семь инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 200 млрд руб., но Минфин пока не поддерживает расширение льготного режима.

На ПМЭФ-2026 ГК «Рост» заявила о планах инвестировать 10 млрд руб. в модернизацию двух тепличных комплексов в Липецкой области. Средства пойдут на замену систем досветки на LED-светильники и модернизацию отопления, что должно повысить урожайность на 30% без расширения площадей.

«Роснефть» в Орловской области запретила продажу бензина АИ-92 в металлические канистры, сославшись на временную меру для обеспечения безопасности. В департаменте ЖКХ региона пояснили, что решение принято сетевой компанией и затрагивает не только Орловскую область. Ранее аналогичные запреты фиксировались в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Власти Тамбовской области направили в Минэкономразвития заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов» на 448,5 га. Губернатор Евгений Первышов сообщил на ПМЭФ, что интерес к размещению производств уже проявляют, в том числе местные предприятия. В заявку вошли финансовые модели десяти потенциальных резидентов, включая компанию «Металл сервис» и крупный дата-центр.

Ульяна Ларионова