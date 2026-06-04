Подключение нового стадиона воронежского «Факела» к сетям обойдется в 520 млн

Мероприятия по подключению к инженерной инфраструктуре Центрального стадиона ФК «Факел», который планируют возвести на Студенческой, 17, внесены в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронежа на период до 2045 года. Стоимость технологического присоединения составит 520,4 млн руб. Соответствующее решение Воронежской городской думы опубликовали на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документе указано, что строительство инфраструктуры для стадиона пройдет в рамках концессионных договоренностей и за счет средств концессионера. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию — июль 2029 года.

Будущий стадион на Студенческой, 17 также внесен в реестр действующих разрешений на строительство на территории Центрального района Воронежа. В качестве застройщика указано министерство строительства Воронежской области. Общая площадь строительства (зданий) превышает 83 тыс. кв. м. Срок действия разрешения — до 14 июня 2029 года.

На прошлой неделе губернатор Александр Гусев заявил о намерении акционировать футбольный клуб «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал стадион, но не уточнил, идет ли речь о «Факеле» в Советском районе или о будущей арене на месте Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) на Студенческой, 17.

Процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона «Факела» на месте демонтируемого ЦСП правительство Воронежской области запустило в апреле этого года. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года.

Подробнее о поисках концессионера для новой арены «Факела» — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов