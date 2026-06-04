Продажу бензина в канистры запретила «Роснефть» в Орловской области

Жительница Орловской области в комментариях под записью прямого эфира губернатора Андрея Клычкова сообщила, что на заправках «Роснефти» не отпускают бензин АИ-92 в металлическую канистру, «ссылаясь на какое-то распоряжение». Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения региона ответил женщине, заявив, что «эта мера действительно действует, она временная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Решение временно ограничить отпуск топлива в канистры принято одной из сетевых компаний для обеспечения безопасности при реализации топлива и затрагивает не только наш регион»,— прокомментировали ситуацию с официального аккаунта департамента.

В ведомстве также напомнили, что с 1 июня в РФ вступили в силу новые правила работы АЗС, связанные с усилением требований безопасности и цифровизацией отрасли. В частности, запрещено наливать топливо в пластиковые бутылки или канистры из-под технических жидкостей — физлица могут использовать только сертифицированные металлические канистры и полимерные емкости с заводской маркировкой международного образца.

При этом жительница региона отдельно уточнила, что пыталась использовать именно металлическую канистру, приобретенную несколько лет назад на заправке.

«Ъ-Черноземье» 2 июня сообщал, что «Роснефть» ограничила продажу бензина в канистры в Белгородской области. Министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев в ответ на жалобы жителей также пояснил, что «решение принято одной из сетевых компаний для обеспечения безопасности», не назвав компанию. В социальных сетях и на специализированных площадках с автомобильной тематикой можно найти сообщения от пользователей из Курской и Воронежской областей, которые не смогли купить бензин в канистру на АЗС «Роснефти». Сама компания официально запрет не комментировала.

Кроме того, накануне стало известно, что в Воронежской области на одной из местных сетей АЗС зафиксировали нехватку бензина АИ-92 — сугубо по внутренним причинам, как подчеркнули в пресс-службе облправительства. По данным региональных властей, в области достаточно запасов дизтоплива и бензина. На АЗС, относящихся к федеральным сетям, дефицита не наблюдается, ситуация стабильная. При этом в облправительстве также обратили внимание, что «ряд автозаправочных станций не производит продажу в тару (канистры), как и ранее, по причинам безопасности» без упоминания названия АЗС.

Денис Данилов