Обвиняемый в получении взяток экс-завкафедрой воронежского медвуза уходит на СВО

Центральный районный суд Воронежа приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заведующего кафедрой стоматологии детского возраста Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) имени Бурденко Андрея Сущенко в связи с тем, что он заключил контракт на участие в специальной военной операции. Фигурант обвинялся в получении взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе суда.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание главного корпуса Воронежского государственного медицинского университета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2015–2025 годах обвиняемый, являясь членом диссертационного совета, получил взятки на общую сумму около 3,7 млн руб. от соискателей ученой степени кандидата медицинских наук. Деньги передавались за организацию написания диссертаций, положительные отзывы и успешную защиту. Во время предварительного расследования фигурант признал вину. Он находился под домашним арестом. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД по Воронежской области.

Андрей Сущенко окончил ВГМУ в 1993 году, а в 2004-м защитил докторскую диссертацию, посвященную принципам диагностики и коррекции состояния слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительного тракта. За время научно-педагогической работы он подготовил 12 кандидатов медицинских наук и опубликовал более 120 научных трудов. Руководил кафедрой стоматологии детского возраста с 2007 по 2013 год. С 2010 по 2015 год был главным врачом студенческой стоматологической поликлиники ВГМУ. В ноябре 2017 года на сайте вуза он упоминался как проректор по дополнительному профессиональному образованию.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего ректора местного госуниверситета Дмитрия Ендовицкого о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вторая инстанция отклонила жалобу осужденного и оставила приговор в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в 3 млн руб. в силе.

Кабира Гасанова