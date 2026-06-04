Хинштейн: курская свободная экономзона ожидаемых результатов не приносит

В Курской области свободная экономическая зона (СЭЗ) действует в рамках девяти приграничных районов. По словам губернатор Александра Хинштейна, раньше СЭЗ была «и того меньше», и на нее распространялись жесткие условия, но власти смогли убедить федеральный центр снять ограничения. Тем не менее, как заявил глава региона, «в том виде, в каком есть СЭЗ, она ожидаемых результатов не приносит». Об этом господин Хинштейн рассказал в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Сейчас в курской СЭЗ представлен только один резидент — производитель колбас и полуфабрикатов ООО «Псельское». В свободной экономзоне предприятие решило реализовать проект по реконструкции и модернизации мясокомбината в Беловском районе. Объем инвестиций составил 120 млн руб.

«Мы работаем, и я верю в успех того, чтобы распространить преференциальный режим СЭЗ на всю территорию Курской области. Идет диалог с федеральными ведомствами, большинство коллег нас поддерживает — и Минэконом, и Министерство промышленности. Идет дискуссия с Министерством финансов, я надеюсь, что мы сумеем все-таки свою позицию отстоять. Потому что это не столько про удержание пострадавших предприятий, а скорее про развитие региона, про приход новых инвесторов, развитие новых производств»,— заявил Александр Хинштейн.

Губернатор подчеркнул, что курские власти должны предлагать инвесторам какие-то конкурентные преимущества, «понимая, что ситуация в регионе совсем непростая». По словам главы региона, у бизнеса для вкладывания больших денег и создания новых производств должна быть мотивация. Режим СЭЗ, в частности, предусматривает ряд льгот, включая снижение или освобождение от выплат в социальные фонды, снижение налогового бремени и льготное подключение к энергоресурсам.

«У нас этот разговор идет не теоретически, а практически, потому что на сегодняшний день нами уже предварительно подобран достаточный пул инвесторов — тех, кто готов войти в свободную экономическую зону. Речь, подчеркну, идет именно о новых производствах, не о перерегистрации прежних»,— отметил господин Хинштейн в интервью РБК.

В приоритете у властей — виды деятельности (ОКВЭД), связанные с промышленностью и сельским хозяйством. ОКВЭДы, связанные с обработкой, вероятно, «не будут рассматривать, но это дискуссионный вопрос»,— уточнил курский губернатор. По его словам, на сегодняшний день в проработке находятся семь инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 200 млрд руб. и более 1 тыс. рабочих мест.

«Ъ-Черноземье» накануне писал, что в первый день ПМЭФ-2026 Курская область подписала несколько соглашений на общую сумму 40,7 млрд руб. Договор с управляющей маслозаводом в регионе структурой калининградской ГК «Содружество» — ООО УК «Содружество» — предполагает строительство цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота за 10,2 млрд руб. Соглашении с рязанским застройщиком «Мармакс», предусматривающем строительство ЖК в Курской области с общим объемом инвестиций 12,1 млрд руб. А в рамках соглашения с компанией «Феррум» власти рассчитывают на создание современного металлургического производства по переработке отходов горно-обогатительных комбинатов. Инвестиции в предприятие могут составить 18,4 млрд руб.

Главные итоги первого дня ПМЭФ-2026 для макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов