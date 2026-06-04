Моноспектакль по сказкам Пушкина, «Космическая Машка» и лекция о ритме

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут услышать знаменитую кантату Карла Орфа или увидеть моноспектакль по сказкам Александра Пушкина. Еще можно сходить на премьеры семейных фильмов или лекцию о музыкальном ритме. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

5 июня в 19:00 в Зимнем театре состоится трибьют-шоу, посвященное Майклу Джексону. Его песни прозвучат в исполнении Ариом-оркестра. Солистом шоу станет Gago Jackson — финалист проекта «Минута славы». «В программе — все культовые хиты, которые знают и любят миллионы: Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, Black or White и многие другие. Каждая песня превращается в мини-шоу с яркой световой драматургией, сценическими эффектами и энергией, которая буквально захватывает зал»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

7 июня в 17:00 в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской органистка Майя Мокрецова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, представит программу «Виртуозный орган». Прозвучат Прелюдия ре минор Винсента Любека, скрипичный концерт «Великий Могол» Антонио Вивальди в обработке Иоганна Себастьяна Баха. Также будет исполнена Токката и фуга ре минор Баха. В конце вечера прозвучит Соната № 3 Августа Риттера.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

7 июня в 18:00 на сцену концертного центра «Сириус» выйдет симфонический оркестр театра «Астана Балет». «Вечер выстроен как встреча казахской, русской и западноевропейской музыкальных культур. Особое место в программе займут произведения композиторов, связанные с формированием и развитием казахской профессиональной школы»,— сказано в аннотации. Главный дирижер — Арман Уразгалиев.

Стоимость билета — от 1100 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

5 июня в 19:00 в концертном центре «Сириус» театр «Астана Балет» представит масштабное хореографическое действо «Кармина Бурана». Кантата Карла Орфа прозвучит в сценическом воплощении с участием артистов балета, симфонического оркестра, хора и солистов. «Хореографический язык постановки отличается многослойностью: классический балет здесь переплетается с современной пластикой и элементами contemporary dance. Визуальная эстетика балета вдохновлена образами эпохи Возрождения»,— сказано в описании.

Балетмейстеры-постановщики — заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри (Абубахриева), Тимур Загидуллин. Музыкальный руководитель, дирижер — Арман Уразгалиев. Хормейстер — заслуженный деятель Казахстана Гульмира Куттыбадамова. Солисты хора — Адиль Султан (баритон), Талгат Аллабиринов (тенор), Фируза Рахметова (сопрано).

Стоимость билета — от 1400 руб. (16+)

6 июня в 18:00 в концертном центре «Сириус» заслуженный артист России Михаил Морозов представит авторский моноспектакль по сказкам Александра Пушкина. В исполнении артиста прозвучат «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», а также «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Работа Михаила Морозова направлена на то, чтобы вернуть пушкинскому тексту живое звучание, освободить его от привычного школьного восприятия и разглядеть в строках сказок то, что нередко ускользает от читателей, зрителей и исполнителей»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 1150 руб. (16+)

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Что посмотреть в кино

5, 6 и 7 июня в «Кино Море Молл», City Stars (Адлер), «Юбилейном» и City Stars (Олимп) состоится премьера фильма «Дени и Мэни в кино!» (комедия, семейный). «Когда лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с другом-котом Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь»,— сказано в описании. Режиссеры — Антон Калинкин, Руслан Князев, Джаник Файзиев.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

В «Кино Море Молл», City Stars (Адлер) и City Stars (Олимп) покажут еще одну киноновинку — «Космическая Машка» (комедия, семейный). Сюжет: Маша все свои 11 лет жизни прожила с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает, как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, Маша отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинается череда ее невероятных приключений. Режиссер — Никита Владимиров.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

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Куда сходить еще

5 июня в 17:30 в концертном центре «Сириус» пройдет лекция «Искусство слушать. Ритм». Музыковед и кандидат искусствоведения Ярослав Тимофеев расскажет, как устройство человеческого организма повлияло на ритмику в музыке, почему академические композиторы с осторожностью обращаются к энергии ритма, какую роль он играет в роке и рэпе и как развить в себе чувство ритма. «Слушатели также смогут принять участие в коллективном исполнении музыкального шедевра, основанного исключительно на ритмической пульсации»,— отмечают организаторы.

Стоимость билета — 400 руб. (6+)

5 июня в 20:00 на концертной площадке Red Buffet состоится стендап-шоу. На сцену выйдут: участник «Открытого микрофона» на ТНТ Роман Рор, участницы шоу «История на миллион» Ксения Жучкова и Вероника Зайнуллина, а также участница проекта «Comedy Баттл» Татьяна Пономарёва.

Стоимость билета — 599 руб. (18+)

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