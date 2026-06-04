Залповые ливни на юге России не нанесли ущерба виноградникам на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма и не повлияли на будущий урожай, но серьезно скорректировали графики уходных работ и повысили риски грибковых заболеваний. При этом в Ставропольском крае град повредил более 200 га виноградников. Однако, по словам виноделов, окончательные прогнозы по урожаю будут зависеть от погоды в период цветения во второй половине лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Затяжные дожди, обрушившиеся на юг России в мае, не причинили серьезного урона виноградникам. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили представители винодельческих хозяйств Крыма и Краснодарского края.

«Они, конечно, существенно скорректировали ход работ — и зеленых операций, и почвообработку, и опрыскивание. Но ничего, справляемся»,— прокомментировала бренд-амбассадор и совладелица винодельни «Марченко» (Анапа) Дарья Марченко.

По ее словам, главное сейчас, чтобы благополучно прошло цветение. «Катастрофы нет, и на будущий урожай прошедшие дожди не повлияли. Но лето еще впереди, наблюдаем за погодой и работаем»,— добавила собеседница.

Главный энолог винодельни «Скалистый берег» (Анапа) Ирина Яковенко отметила, что дожди усилили рост побегов и травы. Из-за хорошего дренажа на участках в Варваровке вода уходит быстро, поэтому застоя не случилось.

«Дожди увеличили запас влаги для кустов и улучшат рост виноградников. Сейчас мы все силы пускаем на обломку и борьбу с травой, на прополку. Сложно, трудно, но догоняем»,— рассказала госпожа Яковенко.

Она добавила, что осадки не помешали провести необходимую обработку растений.

Главный винодел винодельни «Гунько Вайнери» (Крымский район) Сергей Коротков сообщил, что в мае выпало порядка 100 мм осадков, что нехарактерно для этого периода. Однако вегетация отставала, и время цветения не пришлось на дожди. «Между дождями были промежутки для обработки, поэтому не думаю, что будут проблемы с болезнями. Но появилась другая проблема — град. Мы уже два раза наблюдали град размером с горох, есть небольшие повреждения листьев и побегов, повреждения завязей не обнаружено»,— пояснил винодел.

Главный винодел Alma Valley (Республика Крым) Фабьен Лоренцон, в свою очередь, отметил, что предыдущие годы растения испытывали дефицит влаги, поэтому осадки пойдут на пользу. «В дальнейшем мы получим более равномерное вызревание ягод, а также увеличение средней массы грозди»,— сказал он.

При этом господин Лоренцон предупредил о рисках развития грибковых заболеваний — гнилей, оидиума и милдью. По его словам, влага в сочетании с теплом создает благоприятную среду для грибов.

«Нужно быть особенно внимательным, проводить профилактические обработки средствами защиты и строго соблюдать их график»,— подчеркнул винодел.

Кроме того, интенсивные ливни могли привести к вымыванию питательных элементов в глубокие горизонты почвы. В Alma Valley ведут наблюдение за листовым аппаратом на предмет возможных дефицитов.

Руководитель виноградарского направления винодельческого предприятия «Левокумское» (Ставропольский край) Владимир Большаков сообщил, что из-за майских ливней сдвинулись сроки выполнения уходных работ.

«Град, прошедший 22 мая, повредил более 200 га виноградников. В то же время обильные осадки создали запас продуктивной влаги в корнеобитаемом слое почвы, что может положительно сказаться на урожайности участков, не затронутых градом»,— сказал господин Большаков.

Он добавил, что говорить о влиянии на качество урожая пока преждевременно. «Качественные характеристики определяются погодными условиями второй половины лета»,— заключил собеседник.

Главный винодел Olymp Winery (Крымский район) Вячеслав Зотин сообщил, что весенние дожди добавили хозяйству значительный объем ручной работы. На плодоносящих виноградниках (900 га) и на молодых (100 га) начался взрывной рост сорняков, что потребовало массового привлечения ручных трудовых резервов для прополки.

«Но больше всего залповые дожди навредили молодым виноградникам. Ливневая вода размыла свежеспаханную землю, образовались глубокие рвы, которые размыли молодые насаждения, вымыли саженцы. Получились большие выпады, которые сегодня необходимо восстановить: завести грунт, утрамбовать его и посадить новые саженцы»,— пояснил господин Зотин.

По его словам, для будущего урожая серьезных нарушений не произошло — куст получил достаточно влаги. Благодаря поздней весне вегетация началась на две недели позже, поэтому сейчас наблюдается небольшое восстановление вегетативных процессов. «Ожидаем, что цветение лозы начнется в определенный срок»,— резюмировал главный винодел Olymp Winery.

Наталья Решетняк