Лимит в миллиард

Суд на Кубани создал фонды ограничения ответственности страховых компаний по экологической катастрофе, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Общая сумма, которую страховщики заплатят за оба кораблекрушения, составляет 1 млрд руб. Как объясняют специалисты в сфере морского права, из-за этого ограничения основную часть ущерба, скорее всего, придется возмещать владельцам затонувших судов. Однако получить с них деньги будет крайне сложно, и сколько именно удастся взыскать — неизвестно. Поэтому всем остальным, кто пострадал от этой экологической катастрофы и планирует требовать компенсацию от страховых компаний, лучше активно включиться в судебное разбирательство. Это позволит получить свою долю из сформированных судом фондов — деньги из них будут распределяться под контролем суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) начал процесс по пересмотру иска ФГБУ «Морспасслужба» к ЗАО «Волгатранснефть», ООО «Кама Шиппинг» — владельцам танкеров, потерпевших крушение в декабре 2024 года у берегов Анапы,— с создания фондов ограничения ответственности (фондов) страховщиков за нанесенный катастрофой вред. Общий объем обоих фондов едва превысил 1 млрд руб. Судебный акт опубликован в арбитражной картотеке.

Создание фонда ограничения ответственности — это стандартный международный механизм, предусмотренный и законодательством РФ. Он позволяет «заморозить» ответственность на установленном законом уровне (в зависимости от тоннажа судна) и гарантирует, что все потерпевшие получат компенсацию пропорционально своим требованиям, но не более лимита фонда.

При первоначальном рассмотрении дела с владельцев танкеров было взыскано в совокупности порядка 4,2 млн руб., основная же сумма в размере 400 млн руб. была возложена на страховые компании «Абсолют Страхование» и ВСК. При этом в создании страховых фондов в размере 533 млн руб. по каждому инциденту и владельцам судов (ввиду виновности в инцидентах), и страховщикам (вследствие отказа судовладельцам) было отказано. Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АСCКО) указал на ошибку нижестоящих инстанций.

АСCКО отметил, что нижестоящие суды неправильно истолковали Кодекс торгового мореплавания РФ, поставив возможность создания фондов страховщиками в зависимость от их создания собственниками судов.

Кассация указала, что зависимости прав страховщиков на создание фондов от прав судовладельцев закон не устанавливает, и страховые компании также имеют право ограничить свою ответственность. Это указание и исполнил кубанский арбитраж. Начав пересмотр дела, он сразу удовлетворил ходатайства «Абсолют Страхование» и ВСК и создал два фонда ограничения ответственности страховщиков на 533,4 млн руб. каждый.

Потерпевшим и кредиторам было предложено присоединиться к требованиям Морспасслужбы о взыскании ущерба от загрязнения нефтью со страховщиков за счет средств фондов.

Специалист по морскому праву юрист Александр Кляндин из Корсаковского морского торгового порта (Сахалин) поясняет, что в случае если решение о создании фондов страховщиков устоит, то их ответственность останется ограниченной лимитами созданных фондов и условиями заключенных договоров страхования, включая предусмотренные франшизы. «Основное же бремя возмещения ляжет на собственников и судовладельцев. Учитывая уже установленные в рамках связанных административных дел факты грубой неосторожности, они утратили право на ограничение ответственности. Взыскание с них может осуществляться в неограниченном размере, однако реальный объем возмещения будет ограничен их фактической имущественной состоятельностью»,— поясняет он.

Вместе с тем создание фондов не приведет к автоматическому «обнулению» всех требований: перераспределение сумм на взыскание будет происходить под строгим судебным контролем с учетом необходимости защиты законных интересов всех потерпевших.

«Для минимизации рисков истцам и иным кредиторам представляется целесообразным активно участвовать в новом судебном разбирательстве. В ходе него они смогут оспаривать правильность расчета лимитов ответственности, состав требований, подлежащих включению в фонд, а также параллельно развивать и поддерживать иски к лицам, несущим неограниченную ответственность по статье 321 КТМ РФ»,— добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взыскал с владельцев танкеров порядка 85 млрд руб. Также АС Кубани сейчас рассматривает иск к ним министерства природных ресурсов Краснодарского края о компенсации вреда от гибели животных и птиц после разлива мазута на 34,3 млрд руб. Иск о компенсации убытков к судовладельцам на 28,3 млн руб. предъявила администрация Темрюкского района. Требования мэрии Анапы в качестве компенсации расходов на ликвидацию ЧС составляют порядка 670 млн руб. В четверг стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края привлек страховые компании ВСК и «Абсолют страхование» (фонды ограничения ответственности которых созданы) ответчиками по иску мэрии Анапы.

Михаил Волкодав