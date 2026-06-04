В Крымском и Славянском районах дамбы укрепляют 750 человек

В Крымском и Славянском районах Краснодарского края продолжаются работы по укреплению участков дамб и повышению их уровня вдоль реки Кубань. Как уточняется, гидрологическая обстановка в настоящее время стабилизируется, уровень воды в реках постепенно снижается, передает оперштаб Кубани.

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К аварийно-восстановительным мероприятиям привлечено более 750 человек и 155 единиц техники. В работах задействованы подразделения «Кубань-СПАС», муниципальные аварийно-спасательные службы и Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о незначительных прорывах защитных сооружений в районе хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате были подтоплены сельскохозяйственные угодья, при этом жилые дома не пострадали, угрозы для населения не фиксировались.

По данным оперативных служб, после прохождения пика паводка уровень воды в реках начал снижаться. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте координацию работ осуществляет министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Станислав Камерный.

Вячеслав Рыжков