На Кубани откроют производство двигателей для БПЛА

В Абинском районе Краснодарского края планируется создать производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий протокол о намерениях был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщил ТАСС вице-губернатор региона Александр Руппель. Объем инвестиций в проект оценивается в 750 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Инвестором выступает ООО «НПЦ Аэромехмаш». После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 6 тыс. двигателей ежегодно. Кроме того, компания рассматривает возможность организации производства беспилотных авиационных систем самолетного типа.

По словам Александра Руппеля, применение беспилотных технологий в Краснодарском крае охватывает широкий круг отраслей, включая агропромышленный комплекс, дорожное хозяйство и санаторно-курортную сферу. В настоящее время в регионе работают семь крупных предприятий, занимающихся производством беспилотников и комплектующих к ним. Часть выпускаемой продукции используется в зоне специальной военной операции.

ООО «НПЦ Аэромехмаш» работает на рынке два года и осуществляет полный цикл производства — от разработки до серийного выпуска продукции. В линейку предприятия входят одно- и двухцилиндровые двигатели для авиационной техники и беспилотных систем. Уровень локализации производства, по данным компании, достигает 95%.

Власти региона оказывают поддержку предприятиям отрасли через субсидирование затрат на создание инженерно-технических центров, финансирование импортозамещающих проектов и предоставление льготных займов по линии краевого Фонда развития промышленности. Дополнительные возможности для производителей также предусматривает национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

Развитие отрасли в регионе предполагается сосредоточить в том числе на базе научно-производственного центра «Техносфера», созданного для поддержки проектов в сфере беспилотных систем и радиоэлектроники. В перспективе «НПЦ Аэромехмаш» может стать одним из резидентов центра.

Вячеслав Рыжков