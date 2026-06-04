Мир на карстовых воронках

Арбитражный суд Адыгеи утвердил мировое соглашение между прокуратурой республики, Главгосэкспертизой и застройщиком ООО «Лагонаки» (входит в НАО «Красная поляна») по иску о признании недействительным положительного заключения на проект экокурорта. Девелопер обязался провести дополнительные геологические и экологические исследования, включая трассирование подземных вод и картирование карстовых воронок. Экоактивисты расценивают позицию прокуратуры как фактический отказ от фиксации нарушений и критикуют ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: национальныепроекты.рф Фото: национальныепроекты.рф

Судья Арбитражного суда Адыгеи Владислав Еремеев утвердил мировое соглашение между республиканской прокуратурой, ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» и ООО «Лагонаки» по делу о признании недействительным положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан надзорным ведомством с обоснованием о том, что Главгосэкспертиза выдала на проект положительное заключение без учета экологических требований. Прокуратура обратилась в суд, выразив опасения по поводу возможного негативного воздействия проекта на окружающую среду.

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского государственного биосферного заповедника (КГБЗ) площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна» через свою дочку ООО «Лагонаки» и при финансовом участии АО «Корпорация Туризм.РФ». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш—Мурзикал.

Публично прокуратура претензии к проекту не разъяснила. Однако местный природоохранный активист и бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних рассказал «Ъ-Кубань», что претензии у нее возникли к этапам строительства №1 (инженерная и транспортная инфраструктура, сервисно-техническая зона) и №3 (верхняя деревня, объекты гостиничной зоны, объекты инфраструктуры). По его словам, одно из наиболее очевидных нарушений, вменяемых ответчику,— ряд инженерных и экологических изысканий якобы проводились в зимнее время, когда исследовать животный и растительный мир на покрытом снегом нагорье невозможно. Кроме того, сам он с коллегами установили ряд несоответствий и ошибок в этих материалах, неполноту сведений и искаженные данные в области геологии, гидрометеорологии и экологии Лагонакского нагорья.

Кабмин республики, возлагающий большие надежды на этот инвестпроект, который способен привлечь в регион серьезный турпоток, в процессе выступил против удовлетворения иска. В ходе рассмотрения дела возник вопрос о проведении экспертизы, но завершилось все мировым соглашением.

Согласно тексту соглашения, девелопер «Лагонаки» признал, что иск прокурора основан на требованиях природоохранного и градостроительного законодательства, и обязался провести дополнительные геологические и экологические исследования.

В частности, он обязался провести бурение скважин, электротомографию, наблюдение за деформацией карстовых форм, а также эксперименты по трассированию подземных вод для оценки риска загрязнения реки Курджипс. В рамках экологических исследований девелопер должен создать ландшафтную карту, провести ботанические, фаунистические и орнитологические исследования по всему сезонному циклу. При этом обследования пятна застройки следует провести до начала строительства соответствующего объекта проекта.

В случае внесения изменений в проектную документацию по итогам исследования девелопер обязался направить проектную документацию и результаты инженерных изысканий для проведения повторной государственной экспертизы.

Валерий Бриних негативно оценивает итог судебного разбирательства. «Считаю, что фактически прокуратура отказалась от судебного установления фактов нарушений. Это мировое соглашение фактически не запрещает строительные работы, потому что формально положительное заключение экспертизы не отменено.

Те дополнительные исследования, которые установлены мировым соглашением, на мой взгляд, не исправят ситуацию, потому что их нужно делать не выборочно, а полностью заново.

Кроме того, в соглашении говорится, что эти исследования должны проводиться поэтапно, а выявленные нарушения могут устраняться по ходу строительства. В целом, я очень сомневаюсь, что в дальнейшем соблюдение даже этого мирового соглашения кто-то будет контролировать и добиваться исправления недостатков»,— говорит Валерий Бриних.

С позицией экоактивиста согласен руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко. «Я не согласен с такой позицией прокуратуры. Какое мировое соглашение может быть, если они изначально занимали достаточно жесткую природоохранную позицию, ставили вопрос о незаконности заключения. Прокуратура просто так не делает пустых шагов. Возможно, политическое решение»,— предполагает эколог.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что суд отказал возглавляемому Валерием Бринихом Адыгейскому республиканскому отделению общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» во вступлении в этот спор в качестве третьего лица. Эколог летом минувшего года подал аналогичный прокурорскому иск в Майкопский городской суд как физлицо. Иск был ему возвращен. Вышестоящие суды данное решение отменили, указав на необходимость принять иск Валерия Бриниха к производству. Однако на днях горсуд снова вернул иск активисту. Тот заявил «Ъ-Кубань», что намерен добиваться рассмотрения его требований по существу.

Андрей Обнорский