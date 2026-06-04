ГК «Точно» и ВТБ подписали соглашение о реализации проектов в Ялте и Мариуполе

ГК «Точно» и ВТБ подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместной реализации проектов в Крыму и Донецкой Народной Республике. Документ скрепили подписями владелец девелоперской компании Николай Амосов и заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников, говорится в пресс-релизе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Соглашение предполагает поддержку со стороны ВТБ при строительстве масштабных жилых объектов в Ялте и Мариуполе. Общая площадь будущей застройки превысит 115 га, совокупный объем жилья составит более 672 тыс. кв. м.

В Ялте в рамках комплексного освоения территории появится жилой район площадью 29,3 га. Объем инвестиций в этот проект достигнет 87 млрд руб. Квартал рассчитан примерно на 7 тыс. жителей. В нем построят дома высотой от 9 до 20 этажей, свыше 90 тыс. кв. м озелененных зон и почти 14 тыс. кв. м коммерческих помещений. Также запланированы школа на 900 мест и поликлиника на 124 посещения за смену. Освоение участка разделят на пять этапов.

В Мариуполе, по словам сторон, планируется один из самых масштабных проектов в городе с вложениями в 73 млрд руб. Квартал разместится на участке в 86 га, общая площадь квартир составит 331 531 кв. м. Проект предусматривает возведение школы на 1,5 тыс. учеников, нескольких дошкольных учреждений на 625 мест, поликлиники, офисных и гостиничных зданий. Девелопер также благоустроит 12,4 га общественных пространств и создаст набережную длиной 3 км вдоль Таганрогского залива Азовского моря.

ГК «Точно» и ВТБ сотрудничают на протяжении пяти лет. Ранее партнеры реализовали три проекта суммарной площадью свыше 200 тыс. кв. м в Краснодарском крае и Москве.

Елизавета Ершова