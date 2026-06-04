Платят хорошо, но жить дороже

Краснодарский край по итогам прошлого года занял 52-е место в рейтинге благосостояния семей. Ростов-на-Дону расположился на 66-м месте. Эксперты считают, что на Кубани высокие номинальные доходы полностью «съедаются» перегретым рынком жилья и завышенными издержками жизни в курортных зонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Краснодарский край занял 52-ю строчку в рейтинге семейного благосостояния по итогам 2025 года. Согласно исследованию РИА «Новости», потенциальный остаток денежных средств у среднестатистической пары с двумя детьми на Кубани после обязательных минимальных расходов составил 32,1 тыс. руб., тогда как воспитание одного ребенка позволяет сохранить свободный баланс на уровне 49,3 тыс. руб. На Дону эти значения зафиксированы на уровне 26,4 тыс. руб. и 44,2 тыс. руб. соответственно (66 место).

Ставропольский край занял 73 место из 85 возможных. Так, в регионе в 2025 году у среднестатистической семьи с одним ребенком возможный остаток составил почти 19,5 тыс. руб., с двумя детьми — 36,4 тыс. руб.

В нижней части списка оказались республики Северного Кавказа, включая Северную Осетию — Аланию, Карачаево-Черкесию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Чечню и Ингушетию, где показатель варьировался от нескольких тысяч рублей до отрицательных значений.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где потенциальный остаток в семьях с двумя детьми достиг 141,3 тыс. руб., а с одним ребенком — 163,1 тыс. руб.

Москва находится на пятом месте рейтинга. Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической столичной семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2025 году составлял 84,6 тыс. руб. в месяц, с одним ребенком — 99,4 тыс. руб. В Петербурге эти показатели — 70,2 тыс. и 87,8 тыс. руб. соответственно (восьмое место).

Старший преподаватель кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента КубГУ Надежда Кольцова связывает нахождение Краснодарского края внизу списка семейного благосостояния со структурным дисбалансом между доходами и расходами населения. По ее словам, относительно высокие средние заработки в регионе полностью нивелируются аномальным удорожанием жизни в крупных городских и курортных центрах.

«Причина парадоксально скромного положения края в рейтинге кроется в трех факторах: завышенной стоимости жилья, "курортном" ценообразовании на товары первой необходимости и глубоком социальном неравенстве. Высокие средние оклады формируются в основном за счет девелопмента и премиального сегмента индустрии гостеприимства, в то время как занятые вне этих сфер граждане вынуждены покупать продукты по туристическим расценкам. В итоге ценовое давление на Кубани полностью “съедает” свободные средства быстрее, чем увеличивается оплата труда местного населения»,— пояснила госпожа Кольцова.

Она также добавила, что устойчивость текущих макропоказателей для края остается невысокой, поскольку расчетная заначка в 32,1 тыс. руб. для пар с двумя детьми сформирована без учета реальной закредитованности и инфляционных рисков. В горизонте 2026 года Надежда Кольцова прогнозирует лишь незначительное увеличение номинального баланса за счет плановой индексации выплат, тогда как его реальная покупательная способность может снизиться под влиянием жесткой тарифной политики и дорогих потребительских займов.

Член экспертного совета по экономической политике фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Толкачев полностью разделяет позицию коллеги, подтверждая, что солидные заработки в крае обесцениваются локальной инфляцией. По его мнению, ключевым фактором вымывания бюджетов домохозяйств выступает перегретый рынок недвижимости крупных и прибрежных городов. Аналитик согласен с тем, что специфика приморского ценообразования наносит основной удар именно по многодетным семьям, чьи обязательные траты растут опережающими темпами.

«Недостаточно просто иметь высокие номинальные доходы, важна их реальная покупательная способность. Жилищный бум на Кубани приводит к критическому росту затрат на аренду и ипотеку, что для семей с детьми становится неподъемной статьей расходов. Сезонный спрос на туристические услуги разгоняет цены на продукты, транспорт и ЖКХ, в результате чего даже небольшой рост стоимости базовой корзины полностью нивелирует прибавку к зарплатам.

В итоге, несмотря на формально солидные заработки, потенциальный чистый остаток в регионе оказывается минимальным»,— прокомментировал господин Толкачев.

Выпускающий редактор журнала «Академические исследования: экономика, право, политология», ученый-экономист Эльдар Манаширов уверен, что скромное место региона объясняется агрессивным ростом издержек граждан на фоне формального увеличения медианных показателей. По его убеждению, строительный бум и миграционный приток лишь маскируют падение платежеспособности местного населения. В крае фиксируется экономическая аномалия, когда запредельная стоимость квадратного метра и локальные сборы аннулируют любой прирост личных бюджетов.

«Официальные заработки растут, но жилье в Краснодаре уже взлетело до 250 тыс. руб. за “квадрат”, а региональная инфляция существенно опережает общероссийские маркеры. Это наглядная репрезентация того, как парадокс Гиффена проявляется на местном уровне: люди вынуждены тратить все больше на товары первой необходимости, и никакой общий экономический подъем их не спасает.

Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составляет скромные 32 тыс. руб. в месяц, на которые особо не разбежишься»,— отмечает господин Манаширов.

По заключению эксперта, текущую ситуацию едва ли можно назвать стабильной, а будущие позиции края в рейтинге остаются неопределенными. Без охлаждения строительного сектора и запуска целевых программ поддержки родителей свободный баланс средств продолжит стагнировать. Позитивные сдвиги в общероссийском списке, размышляет Эльдар Манаширов, станут возможны только в том случае, если динамика доходов наконец опередит удорожание услуг.

Нурий Бзасежев