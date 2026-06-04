СКР будет расследовать преступления ВСУ в отношении жителей Крыма

Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Республики Крым, Брянской, Белгородской, Курской областей и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации органов исполнительной власти, в результате атаки беспилотников, прошедшей ночью в Симферополе, погибли три человека, еще семь получили ранения. Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил еще об одном погибшем и трех пострадавших.

В Брянской области вследствие атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана, еще один человек ранен. В селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина, еще двое мирных жителей пострадали. В Курской области травмы получили два человека. В пгт. Старомихайловка ДНР ранен мирный житель.

СКР установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

Алина Зорина