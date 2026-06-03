Элита под замком

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил руководящему составу администрации оставлять регион. Он объяснил это необходимостью работы в режиме повышенной готовности. Политологи считают это решение логичным в условиях постоянных налетов беспилотников и угрозы подтоплений населенных пунктов. Юристы рассуждают о конституционном праве на свободу передвижения и говорят, что отсутствие понятного объяснения причин, по которым эти ограничения сочтены необходимыми именно сейчас, создает предпосылки для спекуляций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, которым запретил ряду чиновников региона покидать пределы Краснодарского края. Документ касается вице-губернаторов, руководителей краевых министерств и департаментов. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации региона.

«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность»,— цитирует пресс-служба губернатора.

Уточняется, что решение принято для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования. Ограничение будет действовать не только в служебное время, но в период отпусков и нерабочее время за исключением командировок.

Главам городов и районов края также рекомендовано руководствоваться данным распоряжением.

«Ъ-Кубань» не нашел документа на сайте администрации. В пресс-службе краевого ведомства пояснили, что данное распоряжение публиковаться не будет.

Руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что причиной губернаторского распоряжения стало совпадение двух факторов: эскалация налетов на территорию края со стороны ВСУ и обильные осадки, поставившие ряд территорий края на грань режима ЧС.

«Нахождение руководителей краевого уровня, муниципального уровня в отлучке может приводить к тому, что решения могут приниматься несвоевременно, непродуманно. И исполнение, возможно, будет бесконтрольным. Ничего такого сверхъестественного нет. И это нормальное решение, чтобы минимизировать ущерб, который Краснодарский край получает от налетов дронов и стихии», — пояснил «Ъ-Кубань» господин Подлесный.

Директор краснодарского Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев также считает, что решение связано с плотностью атак БПЛА и его обеспечить явку чиновников на рабочие места в любое время. «Ничего такого в решении не вижу, государственная служба не просто так называется службой»,— отмечает он.

«Ъ-Кубань» направил запросы в администрации Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы с вопросом: «Не устанавливаются ли подобные ограничения там, и нет ли планов ввести их ближайшее время?» На местах ответили, что пока никаких запретов на выезд для муниципальных чиновников за пределы края или соответствующих муниципалитетов не введено.

Краснодарский адвокат Алексей Иванов отмечает, что пока сложно оценивать правовую природу введенных ограничений, поскольку сам документ не опубликован и его содержание неизвестно. Однако, по словам юриста, уже сейчас можно сказать, что официальное обоснование, связанное исключительно с необходимостью обеспечения постоянной готовности руководителей органов власти, вызывает вопросы с точки зрения соразмерности таких мер.

«Если речь идет о внутреннем организационном решении работодателя в отношении государственных служащих, то необходимо понимать пределы подобных ограничений и основания их введения. Если же фактически устанавливается запрет на выезд за пределы региона в личное время и в период отпусков, то возникает вопрос о соответствии таких мер действующему законодательству и конституционным гарантиям свободы передвижения»,— поясняет господин Иванов.

По его мнению, ключевой проблемой здесь является не сам факт введения ограничений, а отсутствие публичного и юридически понятного объяснения причин, по которым они признаны необходимыми именно сейчас, что создает предпосылки для спекуляций. «Чем серьезнее затрагиваются права и интересы граждан, включая лиц, замещающих государственные должности, тем более убедительным и прозрачным должно быть правовое обоснование принимаемых решений»,— отмечает он.

Михаил Волкодав