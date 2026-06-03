В Крыму и Севастополе объем продаж квартир в 2026 году вырос на 36%

В первом квартале 2026 года в Крыму и Севастополе продано 2,4 тыс. квартир, что на 36% выше аналогичного периода прошлого года. В 2025 году состоялось 9,6 тыс. таких сделок — на 7% больше, чем в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Рост подкреплен выходом новых проектов после длительного периода стагнации сегмента: в первое десятилетие после включения в состав России девелоперская активность оставалась очень низкой, из-за чего сформировался значительный накопленный спрос. В начале 2026 года всплеск покупательской активности на рынке жилья был связан с ожиданием ужесточения условий по семейной ипотеке»,— прокомментировала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Рынок жилой недвижимости Крыма и Севастополя вступает в фазу зрелости и сегментации, считает председатель Совета директоров Корпорации недвижимости «Асториус» Екатерина Авдеева. «Ключевые драйверы 2026–2027 годов: рост цен на 10–15% в среднем по рынку и до 20% в ликвидных курортных зонах; усиление роли сервисных апартаментов с профессиональным управлением. Сдерживающим фактором выступает ипотека: высокая ключевая ставка ограничивает массовый спрос местных жителей и отсекает инвесторов, не готовых вносить 50–70% собственных средств»,— комментирует эксперт.

Перспективы развития рынка, по мнению Екатерины Авдеевой, зависят от инфраструктуры: запуск новых дорог, реконструкция аэропорта, развитие модульных отелей и субсидируемых государством глэмпингов создадут точки роста в северных и западных районах. «Свободная экономическая зона и нулевой НДС для гостиниц привлекают крупных девелоперов. С 2026 года инвестиции в Крыму и Севастополе требуют профессионального подхода и приобретения объекта под конкретного арендатора. При грамотном выборе локации (ЮБК, Евпатория, видовые участки Севастополя) жилая недвижимость продолжит приносить доходность, превышающую инфляцию и банковские депозиты»,— уверена Екатерина Авдеева.

По словам эксперта по инвестициям в недвижимость Евгения Ткачева, основной объем жилья строится в Симферополе — более 40% жилого фонда республики. Количество сделок в марте 2026 года в сравнении с мартом 2025 года выросло в городе на 47%. Эксперт прогнозирует продолжение роста популярности недвижимости на полуострове в 2026 году. Наиболее перспективными локациями Евгений Ткачев считает Симферополь, Евпаторию и Севастополь.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму и Севастополе квадратный метр жилья в новостройке подешевел на 4% в 2026 году.

Маргарита Синкевич