Минтопэнерго Крыма запустило карту наличия топлива на АЗС

Министерство топлива и энергетики Республики Крым запустило на своем сайте интерактивную карту с ежедневно обновляемой информацией о наличии бензина, дизеля, пропана и метана на автозаправочных станциях региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, пользователи ресурса могут указать марку автомобильного бензина, дизельное топливо, а также пропан или метан. В случае наличия топлива система показывает доступные способы его приобретения: наличные, талоны или топливные карты.

«Данные обновляются ежедневно, по мере поступления информации от нефтетрейдеров»,— подчеркнул глава Крыма.

При несоответствии данных на карте реальной ситуации или при других вопросах, связанных с обеспечением топливом, жители Крыма могут позвонить на горячую линию ведомства по телефонам: +7-3652-54-56-20 и +7-978-790-90-10.

Алина Зорина