Спикер ЗСК рассказал о новых ограничениях на курение в Краснодарском крае

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил о завершении цикла зональных совещаний, посвященных итогам деятельности территориального общественного самоуправления в 2025 году. В рамках мероприятий для представителей ТОС традиционно были организованы обучающие семинары по актуальным вопросам общественной работы и изменениям в законодательстве. В качестве спикеров выступили депутаты краевого парламента и профильные эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Одной из ключевых тем нынешнего цикла стало разъяснение положений краевого закона о дополнительных ограничениях на потребление табака и никотинсодержащей продукции. Инициатором включения вопроса в программу семинаров выступил профильный комитет ЗСК. Закон был принят депутатами во втором чтении в марте и вступил в силу с 1 июня.

По словам господина Бурлачко, документ разрабатывался с учетом обращений жителей региона, в том числе касавшихся необходимости ограничения курения на остановках общественного транспорта, где ранее соответствующий запрет отсутствовал.

Закон также расширил перечень территорий, на которых запрещено потребление табака и никотинсодержащей продукции. Помимо медицинских, образовательных и спортивных организаций ограничения теперь распространяются на 15-метровую зону от границ санаторно-курортных учреждений и объектов размещения.

В краевом парламенте считают, что новые меры направлены на снижение воздействия пассивного курения, повышение комфорта жителей и туристов, а также на сохранение привлекательности Краснодарского края как одного из ведущих туристических регионов страны.

Вячеслав Рыжков