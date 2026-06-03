Сочи открыл купальный сезон: море прогрелось до +18 градусов

В Сочи официально стартовал купальный сезон, сообщили в администрации города. По данным на 3 июня, температура воды у побережья достигла +18 градусов. Этот показатель считается минимально комфортным для начала купания и соответствует рекомендациям специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра России, схожая температура воды зафиксирована в районе Феодосии. Для сравнения, вода в Москве-реке у Звенигорода прогрелась до +15 градусов. Ранее главный врач городской поликлиники №2 Москвы, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева отмечала, что наиболее благоприятными условиями для купания являются температура воздуха от +20 градусов и температура воды не ниже +18 градусов. По словам специалиста, купание в недостаточно прогретой воде может негативно сказаться на самочувствии. Отдыхающим также рекомендуют пользоваться только официальными пляжами и оборудованными местами отдыха.

К началу летнего сезона Сочи подготовил масштабную туристическую инфраструктуру. По данным администрации курорта, летом будут работать более 2 тыс. объектов размещения общей вместимостью около 140 тыс. койко-мест. В их числе 59 санаториев, семь детских лагерей, 162 крупных гостиничных комплекса и около 1,8 тыс. малых средств размещения.

Город продолжает наращивать номерной фонд. В 2026 году на курорте планируют ввести около 2 тыс. новых номеров. Среди крупнейших проектов — пятизвездочный отель Lotte Sochi, реконструированная гостиница «Приморская», санаторий «Волна» и отель «Фрегат». После многолетнего перерыва возобновил работу оздоровительный комплекс «Дагомыс» на тысячу номеров.

Вместе с тем участники рынка отмечают более сдержанную динамику спроса по сравнению с прошлым годом. По словам представителей туристической отрасли, Сочи остается самым дорогим направлением на российском Черноморском побережье, а туристы все чаще выбирают более доступные варианты отдыха. Дополнительное влияние на спрос оказывают транспортные расходы и логистические факторы, поскольку значительная часть гостей традиционно прибывает на курорт воздушным транспортом.

Одной из особенностей сезона эксперты называют сокращение глубины бронирования. Если ранее поездки планировали за несколько месяцев, то сейчас многие туристы принимают решение за несколько недель или даже дней до заезда. Кроме того, на старте сезона сказались прохладная весна и медленное прогревание моря.

«Ъ-Сочи» писал, что отели курорта вошли в летний сезон 2026 года со снижением стоимости размещения и сравнительно невысокими темпами бронирования. В мае гостиницы курорта уменьшили цены в среднем на 15%, однако пока на летний период продано лишь 25–30% номерного фонда.

Мария Удовик