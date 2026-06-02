Продажи летних номеров в Сочи не превысили 30% на фоне снижения тарифов

Отели Сочи вошли в летний сезон 2026 года со снижением стоимости размещения и сравнительно невысокими темпами бронирования. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в мае гостиницы курорта уменьшили цены в среднем на 15%, однако на текущий момент на летний период продано лишь 25–30% номерного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Как сообщили в ассоциации, сложившаяся ситуация является нетипичной для последних лет. Среди основных причин эксперты называют транспортную неопределенность, прохладную погоду в начале сезона, повышенную тревожность туристов, а также усиление конкуренции между курортами Краснодарского края.

По данным Hotel Advisors, средняя стоимость размещения на побережье Сочи снижается уже несколько месяцев подряд. В марте 2026 года показатель оказался ниже уровня прошлого года на 6,8%, в апреле снижение составило 12,9%, а в мае достигло 15,4%.

Наиболее заметное сокращение цен зафиксировали в гостиницах высокой категории. Так, стоимость размещения в пятизвездочных отелях снизилась почти на 20%. В трехзвездочных гостиницах снижение составило 11,3%, а в четырехзвездочных — 5,9%.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что текущая корректировка цен пока не привела к ожидаемому росту спроса. По его словам, стоимость отдыха в Сочи постепенно приближается к уровню прошлого года, однако этого пока недостаточно для активизации продаж.

Одним из факторов, влияющих на спрос, эксперты называют погодные условия. Май и начало июня на курорте оказались прохладными и дождливыми. При этом температура воздуха в центральной части страны в отдельные дни достигала 30 градусов тепла, тогда как в Сочи воздух прогревался значительно слабее, а морская вода оставалась холодной.

Дополнительным фактором остается транспортная ситуация. Несмотря на то что стоимость авиабилетов в Сочи снизилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, это не обеспечило существенного роста бронирований. По оценке специалистов отрасли, нестабильная работа аэропорта особенно влияет на туристов, планирующих короткие поездки и отдых на выходные дни.

По прогнозам аналитиков, по итогам 2026 года средняя стоимость размещения в гостиницах Сочи может сократиться примерно на 5,2%. Вместе с тем представители туристической отрасли сохраняют осторожный оптимизм относительно дальнейшего развития сезона.

Мария Удовик