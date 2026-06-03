Председатель ЗСК рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 июня

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал о вступлении с 1 июня в силу ряда федеральных социальных мер поддержки, в том числе новой ежегодной семейной выплаты для граждан с двумя и более детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kubzsk.ru Фото: kubzsk.ru

По его словам, на выплату могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума и при этом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. В Краснодарском крае этот показатель составляет 18 181 рубль. Получателями выплаты могут стать оба работающих родителя.

Господин Бурлачко подчеркнул, что поддержка семей с детьми и повышение качества жизни социально уязвимых категорий граждан являются ключевыми направлениями государственной политики.

Он отметил, что в Краснодарском крае при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева активно используются инструменты федеральной социальной политики, включая мероприятия национального проекта «Семья». По итогам первого квартала, по его данным, более 2 тыс. жителей региона получили помощь по социальному контракту, около 1,2 тыс. многодетных семей воспользовались средствами краевого материнского капитала, а 1188 гражданам предоставляется поддержка в рамках системы долговременного ухода.

Спикер ЗСК отметил, что около 70% расходов бюджета Краснодарского края по-прежнему направляется на социальную сферу. Он напомнил, что ранее региональный парламент расширил возможности использования материнского капитала, сделав его доступным за третьего и последующих детей, а также поддержал инициативу о введении ежемесячных выплат многодетным семьям с доходом, незначительно превышающим прожиточный минимум.

По словам Юрия Бурлачко, регион продолжит выполнение социальных обязательств перед жителями даже в условиях внешнего экономического давления.

Вячеслав Рыжков