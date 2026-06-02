Михаил Евраев принял участие в форуме «Единой России»

В Ярославле состоялся региональный отчетно-программный форум «Единой России» под названием «Есть результат», где губернатор Михаил Евраев отчитался о развитии области и объявил о выделении 1,7 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

«Приняли решение дополнительно выделить 1,7 млрд рублей на дорожные работы. Эти средства позволят уже до 1 сентября провести мероприятия во всех округах области. Сейчас определяем конкретные объекты, которые сможем сделать уже этим летом. Главное — мы не просто строим и выделяем финансирование на социально значимые проекты. Мы последовательно меняем качество жизни людей»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Участники четырех тематических секций внесли предложения в новую народную программу партии: продолжение капремонта школ и детских садов, введение кешбэка за летний отдых детей, дополнительные выплаты медикам реанимации новорожденных и индексация выплат по социальному кодексу.

«За пять лет в Ярославской области сделано очень многое. И без участия "Единой России" воплощение в жизнь этих позитивных изменений было бы вряд ли возможно»,— отметил министр регионального развития Ярославской области, секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин.

В сфере цифровизации эксперты предложили унифицировать муниципальные услуги в единый электронный формат, создать общероссийскую систему диспетчерских служб и запустить программу воспитания «цифрового гражданина», подчеркнув при этом приоритет человека над технологиями.

«Народная программа сегодня формируется так, чтобы это не было поручением извне или сверху. Народную программу формируют люди. Мы большая страна, но у каждого города, у каждого села есть свои особенности. И эти особенности, эти пожелания обязательно должны быть услышаны»,— сказал заместитель секретаря регионального отделения партии Артем Молчанов.

Особое внимание форум уделил поддержке участников специальной военной операции: собрав гуманитарный груз для бойцов 299-го парашютно-десантного полка, организаторы передадут маскировочные сети, генераторы и стройматериалы в зону боевых действий.

Итоговые предложения форума будут направлены на заседание Центрального федерального округа 9 июня в Москве для включения в общенациональную народную программу партии.