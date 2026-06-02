В Анапе завершают восстановление пляжей между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка»

В Анапе подходят к завершению работы по восстановлению песчаных пляжей на участке между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка». На месте ведется просушка и просеивание завезенного песка с использованием специализированной техники, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По данным властей, в целом уже восстановлено более 8,4 км пляжной полосы. Работы охватывают участок от Центрального пляжа до санатория «Рябинушка», а также тестовые зоны, задействованные детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и объектами сети «Мираклеон» в селе Витязево.

Помимо песчаных участков, для отдыхающих открыты галечные пляжи на отрезке от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.

Завершение работ вписывается в общий комплекс мероприятий по подготовке прибрежной инфраструктуры к летнему курортному сезону.

Вячеслав Рыжков