Гимнастка из Ярославля завоевала три медали на Российско-китайских играх

Ярославская спортсменка София Дубровина завоевала одну золотую и две серебряные медали в соревнованиях по художественной гимнастике на Российско-китайских молодежных играх. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация гимнастики России Фото: Федерация гимнастики России

Игры проходили в Калининграде в течение пяти дней и завершились 30 мая. Российские спортсмены взяли 97 наград, в том числе 53 золотые. В художественной гимнастике россиянки забрали все золотые медали и почти все серебряные. В частности, София Дубровина взяла золото в командном зачете, а серебро — в финале отдельных видов с мячом и булавами.

София Дубровина — воспитанница ярославской спортивной школы олимпийского резерва №8 им. В. Г. Беляйкова. Тренируется в бригаде тренеров под руководством Любови Усмановой.

Алла Чижова