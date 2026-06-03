Кассация защитила сочинский ресторан от претензий офшорной компании

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляционной инстанции о взыскании 480 тыс. руб. с сочинского ресторана «Гриль 5642» и дизайнера Дениса Симачёва в пользу офшорной компании за нарушение прав на товарный знак Denis Simachev. Кассация оставила в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который полностью отказал в удовлетворении иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Истец Couture Tech Limited зарегистрирован на острове Тортола в составе Британских Виргинских островов — одном из ведущих мировых офшоров. Ответчик ООО «Гриль 5642» основан в 2018 году в Сириусе и занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды. Российский дизайнер и предприниматель Денис Симачёв создал бренд DENIS SIMACHEV в 2001 году.

В 2023 году Couture Tech Limited обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Гриль 5642» и индивидуального предпринимателя Дениса Симачёва 100,3 млн руб. компенсации. Истец утверждал, что ответчики незаконно используют обозначение Simach, сходное до степени смешения с его товарным знаком Denis Simachev, в оформлении ресторана.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле 2025 года отказал в удовлетворении иска, признав правомерным использование рестораном товарных знаков, зарегистрированных Денисом Симачёвым в 2021 году. Однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что знаки отличаются от товарного знака истца лишь разворотом изображения на 180 градусов, и назначил компенсацию в 480 тыс. руб. вместо требуемых 110,3 млн руб.

Стороны обратились в СИП. Денис Симачёв настаивал на законности решения первой инстанции, а Couture Tech Limited требовала увеличить размер компенсации. Кассационная инстанция пришла к выводу, что апелляция допустила существенные нарушения норм материального права.

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Наталья Решетняк