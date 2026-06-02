Задержанную ярославским УФСБ гражданку Украины посадили на 17 лет за шпионаж

2-й Западный окружной военный суд признал 59-летнюю гражданку Украины виновной по статьям о теракте, шпионаже и оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области

Подсудимая была задержана сотрудниками ярославского управления. Следствие считает, что она инициативно установила контакт в мессенджере с представителем спецслужб Украины и «по его заданию осуществила передачу противнику чувствительной информации об объекте железнодорожного транспорта с целью совершения на нем террористического акта».

Суд назначил гражданке Украины 17 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

Алла Чижова