Жители Крыма начали продавать бензин в интернете

На фоне перебоев с поставками топлива в Крыму на онлайн-площадках и в соцсетях начали появляться объявления о продаже бензина с рук. Речь идет о предложениях приобрести марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, в отдельных случаях — с доставкой. Цена на такие предложения, по данным публикаций, достигает 300 руб. за литр за «привезенный с материка» бензин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях также сообщалось о перекупщиках, реализующих топливо вблизи автозаправочных станций на подъездах к полуострову. На этом фоне фиксировались существенные ценовые различия: в Керчи стоимость литра премиального АИ-95 доходила до 94–95 руб., что заметно выше цен на материковой части в районе Тамани. Часть автомобилистов предпочитает заправляться за пределами Крыма, чтобы избежать повышенной стоимости.

Ограничения на отпуск топлива в Крыму действуют с конца мая. Физическим лицам разрешено приобретать не более 20 литров бензина АИ-92 за одну заправку, при этом заправка в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется на нужды коммунальных и социальных служб. В Севастополе с 31 мая введена продажа топлива по талонам.

Региональные власти объясняют перебои логистическими трудностями и рассчитывают на стабилизацию ситуации после поступления дополнительных партий топлива и восстановления поставок в ближайшие дни.

Вячеслав Рыжков