На торгах продан старейший деревянный дом Ярославской области

Состоялись торги по продаже старейшего деревянного памятника области — «Дом Меховых – Ворониных» (Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 4). Протокол размещен на площадке «ГИС Торги».

Победителем признан единственный участник торгов — ярославское ООО «Ветер». По данным «Руспрофайл», организация работает с 1998 года в сфере архитектуры. Компания также числится в каталоге подрядчиков Минкульта России как обладатель лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Организация зарегистрирована по адресу: Трефолева, 11. Согласно открытым данным, там находится реставрационная мастерская.

Старейший деревянный дом региона продали по начальной цене 1,6 млн руб. Здание построено в XVIII веке, является объектом культурного наследия федерального значения. Объект находился в федеральной собственности и никак не использовался. Вместе со зданием новый собственник получил в аренду земельный участок под ним площадью 525 кв. м.

«Дом Меховых – Ворониных» входит в пилотный проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, который реализуется министерством культуры РФ и институтом развития «ДОМ.РФ». Программа предполагает меры господдержки.

Алла Чижова