В Ярославле вернули запрет на лежание на скамейках и садовых диванах. Об этом заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов сообщил общественнику Сергею Казанскому (письмо есть в редакции «Ъ-Ярославль»).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году господин Казанский предложил ввести соответствующий запрет. Его возмутили «асоциальные элементы», которые лежат на лавочках в центре города. Идея была поддержана сначала горожанами, а затем депутатами и мэрией. Запрет был введен в мае 2024 года.

Однако позже областное правительство разработало типовые правила благоустройства для всех муниципальных образований, в которых запрет на лежание на скамейках отсутствовал, как и запрет на размещение гирлянд на деревьях. Новые правила благоустройства вступили в силу 1 сентября 2025 года.

Уже 5 ноября 2025 года муниципалитет Ярославля внес изменения в правила благоустройства территории города, которыми вернул упомянутые запреты. Таким образом, действующей редакцией правил в городе запрещено сидеть на спинках скамеек и садовых диванов, а также лежать на уличной мебели и навешивать электрогирлянды на деревья.

Вместе с тем по-прежнему отсутствует наказание за нарушение указанных запретов. Господин Казанский намерен добиться его введения.

«Но отсутствуют административные наказания за лежание на лавочках, повреждение зеленых насаждений, навешивание гирлянд, бросание окурков в общественных местах — над чем я сейчас и работаю. Отправил обращения в правительство Ярославской области и в Ярославскую областную думу»,— прокомментировал господин Казанский «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова